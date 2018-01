Stewardess morst gloeiend hete noedelsoep op intieme delen: model krijgt 84.000 euro schadevergoeding Sven Van Malderen

23 januari 2018

15u06

Bron: The Straits Times 0 Bizar Een model heeft na een desastreus verlopen vliegtuigreis een schadevergoeding van 84.000 euro uit de brand gesleept. Een van de stewardessen had in 2014 per ongeluk gloeiend hete noedelsoep op haar intieme delen gemorst, met blijvende schade tot gevolg.

Chang -enkel haar familienaam is bekend- hield derdegraads brandwonden over aan het spijtige voorval. "Ik heb verschillende huidtransplantaties ondergaan, maar alles is nog lang niet in orde", klinkt het. "De relatie met mijn echtgenoot lijdt er stevig onder. En als ik toch zwanger zou raken, zullen er extra risico's mee gemoeid zijn."

De passagier verwijt Asiana Airlines dat er niet voldoende middelen voorhanden waren om haar brandwonden te behandelen. Ze moest het tot de landing in Parijs stellen met een zak ijs, een zalfje en pijnstillers.

Flinke schep bovenop

Volgens de luchtvaartmaatschappij had Chang zelf echter per ongeluk het dienblad omgekieperd. "Er zat ook een dokter op het vliegtuig, we hebben zijn instructies gevolgd", luidde het verweer.

De feiten deden zich in 2014 voor, het jaar nadien eiste Chang 2 miljoen won (1.530 euro) schadevergoeding. De rechter in Seoel deed er nu nog een flinke schep bovenop: 84.000 euro luidt het eindverdict, een bedrag dat de stewardess en de vliegtuigmaatschappij gezamenlijk moeten ophoesten.