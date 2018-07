Steward met 2 promille van vliegtuig gehaald mvdb

07 juli 2018

15u02

Bron: ANP 0 Bizar Na tips van passagiers heeft de politie vandaag op de Nederlandse luchthaven Schiphol een 31-jarige steward in opleiding aangehouden die onder invloed was. De man was aan boord van een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken.

De bijna-steward, in opleiding bij een buitenlandse luchtvaartmaatschappij, had te veel alcohol op. Vliegtuigpersoneel mag tien uur voor de vlucht geen alcohol nemen en de alcohollimiet ligt bij 0,2 promille. De uitslag van de steward in opleiding was 2,0 promille, meldt de politie die regelmatig alcoholcontroles houdt onder vliegtuigpersoneel.