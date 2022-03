‘Steen des doods’ uit Japan breekt in twee: gelovigen vrezen dat er een duistere kracht is vrijgekomen

Momenteel is Japan the place to be voor elke fan van mythes en legendes. Begin deze week brak de beroemde ‘Sessho-seki’-steen er in twee. De steen wordt ook wel de “steen des doods” genoemd. Volgens de legende zit er al honderden jaren een kwade geest gevangen in de steen. Er wordt ook gezegd dat iemand die in aanraking komt met de steen kort erna zou sterven. Nu de steen gebroken is, wordt er op sociale media druk gespeculeerd over de mogelijk vrijgekomen duistere krachten.

De legende van de ‘Sessho-seki’-steen gaat als volgt: de geest van Tamamo-no-Mae, een mooie, intelligente vrouw die deel uitmaakte van de entourage van keizer Toba en die wel vaker voorkomt in Japanse mythes, zit al honderden jaren opgesloten in de “steen des doods”. Volgens de legende was ze eigenlijk een boosaardige negenstaartige vos en zou ze ervoor gezorgd hebben dat keizer Toba, die regeerde van 1107-1123, ernstig ziek werd.

Tamamo-no-Mae vluchtte weg nadat keizer Toba haar ware identiteit achterhaald had en verborg zich in een steen. Iedereen die met de steen in aanraking kwam, stierf door de giftige gassen die vrijkwamen uit de steen. Hoewel een boeddhistische monnik de steen jaren geleden al zou hebben vernietigd en de geest zou hebben verdreven, blijven heel wat Japanners in de mythe geloven. Ze geloven dat de geest zich nog steeds in de steen op de hellingen van Nasu berg, dat niet ver van de Japanse hoofdstad Tokio ligt, bevindt.

De splitsing in twee ongeveer gelijke delen, die vermoedelijk in de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden, heeft Japanners dan ook de stuipen op het lijf gejaagd. Er werden volop foto’s gedeeld op sociale media van de gebroken steen. “Ik heb het gevoel dat ik iets heb gezien dat niet mag worden gezien”, zei een Twitter-gebruiker in een bericht dat bijna 170.000 likes heeft gekregen.

De natuur of de geest?

Mensen die in de mythe geloven, beweren nu dat de kwaadaardige geest van Tamamo-no-Mae na al die jaren weer tot leven is gekomen. Maar de lokale media zeggen dat er al jaren geleden scheuren waren ontstaan in de steen. Ze beweren dat de structuur waarschijnlijk verzwakt werd door het water dat naar binnen kon sijpelen, waarna de steen nu uiteindelijk in twee scheurde.

Masaharu Sugawara, hoofd van een plaatselijke vrijwilligersgroep voor gidsen, zei tegen de Yomiuri Shimbun dat het een “schande” was dat de steen was gespleten omdat hij een symbool van het gebied was, maar hij was het ermee eens dat de natuur gewoon zijn gang had gegaan.

Volgens de Shimotsuke Shimbun zullen lokale overheden bijeenkomen om het lot van de steen te bespreken. De krant citeerde een medewerker van Nasu Toerisme die zei dat hij graag zou zien dat de ‘Sessho-seki’-steen in zijn oorspronkelijke vorm wordt hersteld - vermoedelijk met de kwaadaardige geest van Tamomo-no-Mae er opnieuw in opgesloten.