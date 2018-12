Starbucks verbiedt porno op zijn wifi, dus YouPorn verbiedt Starbucks-koffie op zijn kantoren



01 december 2018

00u36

De populaire pornosite YouPorn verbiedt al zijn medewerkers om Starbucks-producten te gebruiken in zijn kantoren. De beslissing is een directe reactie op het verbod van Starbucks om het gratis wifinetwerk in zaken van de koffieketen te gebruiken voor het surfen naar pornowebsites. Concurrent Pornhub lanceert als tegenreactie op de Starbucks-beslissing de categorie 'Safe For Work'.

Vanaf 1 januari 2019 zullen Starbucks-klanten niet langer naar porno kunnen surfen terwijl ze van hun latte macchiato slurpen. De koffieketen zal hen via het gratis netwerk immers de toegang tot zulke websites ontzeggen.

Uit een gelekte e-mail blijkt dat Charlie Hughes, de vicedirecteur van YouPorn, vergelding wil. “Geüpdated bedrijfsbeleid”, titelt de mail. “Aangezien Starbucks klanten verbiedt om in hun etablissementen naar volwassen content te surfen, zullen Starbucks-producten officieel verboden zijn in de YouPorn-kantoren vanaf 1 januari 2019”, klinkt het. Iedereen die daar problemen mee heeft, wordt aangeraden om zijn manager daarover aan te spreken.

Of het hier echt gaat om een “lek” van een kleinzerige reactie of een uitgekiende publiciteitsstunt gaat, is nog maar de vraag.

Pornhub neemt minder drastische maatregelen. De website lanceert de nieuwe categorie ‘Safe For Work’. “Om in overeenstemming te zijn met het nieuwe beleid van Starbucks, hebben we een optie gecreëerd die fans de kans geeft om nog steeds te genieten van de goede content waaraan ze gewend zijn, maar die geschikt is voor consumptie in openbare plaatsen”, zegt vicedirecteur Corey Price. Onder de Safe For Work-categorie kunnen surfers muziekvideo’s, clips van videogames en tal van andere video’s vinden. De reclamebanners blijven evenwel hun pornografische content behouden.

Starbucks heeft zijn wifigebruikers altijd verboden om naar pornosites te surfen, maar het is de eerste keer dat het bedrijf ook effectief de toegang tot de websites zal blokkeren. “Hoewel het zelden voorkomt, is het gebruik van het openbare Starbucks-wifinetwerk voor het bekijken van illegale of schaamtelijke inhoud niet toegelaten en was dat ook nooit het geval. We hebben een oplossing uitgewerkt om te vermijden dat dergelijke inhoud in onze winkels kan bezocht worden en we zullen deze vanaf 2019 beginnen implementeren in onze locaties in de VS”, zei het bedrijf in een reactie aan The Verge.