Starbucks ontslaat man die agent koffie met label ‘Pig’ meegaf

30 november 2019

Politiechef Johnny O'Mara uit Oklahoma kon er niet mee lachen dat een van zijn agenten van de Starbucks terugkwam met een bekertje waarop 'PIG' geprint stond. O'Mara zocht en vond heil in een Facebookpost. De koffiegigant bood excuses aan en stuurde de bewuste werknemer uiteindelijk de laan uit.

Het was op Thanksgiving donderdag dat het politiekantoor van het dorpje Kiefer (Oklahoma) op dertig kilometer van Tulsa besloot om zijn dispatchers uit dankbaarheid een koffie van de Starbucks te schenken. Een agent ging vijf bekertjes halen, waarop een etiket bleek te kleven met als klantennaam het beledigende ‘PIG’(varken) geprint.

De chef van het kantoor, Johnny O’Mara, kroop in zijn Facebookpen om zijn frustratie daarover te uiten. Hij vindt het een teken des tijds dat er totaal geen respect meer bestaat voor “een agent die ook op een feestdag in zijn gemeente patrouilleert in plaats van thuis te zitten bij zijn gezin en samen te genieten van een maaltijd en een footballwedstrijd”.

Starbucks haastte zich op Facebook om de lof van de arm der wet te bezingen en om verontschuldigingen aan te bieden. Na de vele reacties op de sociaalnetwerksite besloot Starbucks de barista ook te ontslaan.