Stand-upcomedian gebruikt haar huwelijksbreuk in act: ex eist 30.000 pond

mvdb

21 februari 2018

16u16

Bron: The Mirror 0 Bizar De Britse stand-upcomedian Louise Beamont wordt voor de rechter gedaagd door haar ex-man. De reden? Hun huwelijksbreuk kwam aan bod in haar conference die ze vorig jaar wekenlang opvoerde in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Haar ex-man Thomas vindt dat zijn privacy is geschonden en eist 30.000 pond, of zo'n kleine 34.000 euro.

Louise en Thomas traden in 2013 in het huwelijk, maar gingen uit elkaar nog voor de comedienne de bewuste conference schreef.

Het opzet van haar vijftig minuten durende voorstelling was het publiek laten ervaren hoe verdrietig ze de huwelijksbreuk wel vond. Haar ex-man komt "enkele keren" ter sprake in de act, maar dat vindt Beamont, die de artiestennaam Louise Reay gebruikt, vrije meningsuiting en artistieke vrijheid. Ze heeft een crowdfundingpagina in het leven geroepen om een advocaat te kunnen betalen. Tot nu toe is er 7.000 pond ingezameld, nog 3.000 pond verwijderd van haar beoogde doelbedrag. Indien de rechter de eis volledig volgt, is ze naar eigen zeggen bankroet.

De advocaat van Thomas verklaarde aan The Mirror dat Louise met haar voorstelling erg over de schreef is gegaan. "Zonder enige rechtvaardiging uit ze grove beschuldigingen aan het adres van mijn cliënt. Ze spreekt zelfs van huiselijk geweld. Dit is een persoonlijke afrekening." De voorstelling in kwestie 'Hard Mode' kreeg lovende viersterrenkritieken van de Britse pers.