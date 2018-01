Spokenjagers worden gek over foto van vriendinnen op vrijgezellenweekend: op achtergrond staat jongetje uit griezelige legende avh

19 januari 2018

11u41

Holly en haar negen vriendinnen besloten om hun vrijgezellenweekend in het Schotse stadje Argyll te vereeuwigen met een groepsfoto. Wat later ontdekte de toekomstige bruid dat een eng jongetje zich op de achtergrond had verstopt. Spokenjagers worden intussen gek, want de geest van het jongetje zou volgens een legende al honderden jaren in de regio rondspoken. Wij vermoeden dat Holly aan het Photoshoppen is geslagen, maar de hysterie op sociale media is er niet minder om.

Holly gaat binnenkort trouwen, maar natuurlijk niet voor ze met haar vriendinnen een vrijgezellenweekend heeft gehad. De vriendinnen trokken naar het afgelegen Schotse dorpje Argyll om er een weekend hun intrek te nemen in een groot huis aan het meer. Door hun groepsfoto zullen ze het weekend niet snel meer vergeten, maar om een heel andere reden dan ze hadden gedacht.

Zelfontspanner

Holly nam de vrijgezellenfoto met de zelfontspanner. Ze zette haar smartphonecamera op ‘burst-modus’, zodat ze in enkele seconden tientallen foto’s kon nemen. Maar toen ze achteraf door de reeks foto’s ging, op zoek naar het perfecte kiekje, ontdekte ze een griezelig jongetje op de achtergrond. Op de ene foto is nog niks te zien, maar op de volgende –amper drie seconden later genomen- staat een eng jongetje die de meisjes in de gaten houdt.

“Er was niemand in de buurt in de dichtste kilometers. Ik zal nooit meer slapen”, schrijft Holly op Twitter. Maar dan moest het engste zelfs nog komen: op sociale media wezen spokenjagers Holly op een urban legend. In hetzelfde huis zou ooit een jongetje gestorven zijn die nu rondspookt rond het meer.

De Blauwe Jongen

De vriendinnen verbleven in The Coylet Inn, een groot landgoed dat in 1650 werd gebouwd. Volgens de legende slaapwandelde het jongetje vaak en verdronk hij toen hij op een nacht het meer in wandelde. Auteur Dane Love noemt hem de ‘Blauwe Jongen’ in zijn boek ‘Scottish Ghosts’. “Toen het lichaam van het jongetje de volgende ochtend uit het meer werd gevist, was hij volledig blauw.”

Lees verder onder de foto.

“De Blauwe Jongen spookt rond in het huis en rond het meer, op zoek naar zijn moeder”, schrijft Love. “Hij heeft ook de gewoonte om objecten te verplaatsten in de kamers. En later bewoners zagen soms natte voetafdrukken in de hal op de bovenverdieping, terwijl de trap naar die verdieping volledig droog bleef.”

Verfilmd

De legende werd in 1994 verfilmd met Emma Thompson in de hoofdrol. De film, getiteld ‘The Blue Boy’, draaide nooit in de bioscoop, maar regisseur Paul Murton vertelde in een interview wel dat hij in de montagekamer een “blauwachtige mist” zag op verschillende opnames.

