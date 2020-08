Spin in auto leidt tot botsing met lantaarnpaal Erik Kouwenhoven

18 augustus 2020

21u04

Een man op het Britse Isle of Wight is tegen een lantaarnpaal gecrasht nadat hij een spin in zijn auto ontdekte. De man raakte lichtgewond, maar zijn auto is total loss verklaard.

De angst voor spinnen is redelijk universeel, maar de mate van paniek varieert. Een extreme angst voor spinnen wordt arachnofobie genoemd. Gemiddeld hebben vrouwen daar vaker last van dan mannen, maar deze Britse automobilist reageerde ook bijzonder angstig.

Toen de bestuurder de spin zag, probeerde hij hem naar eigen zeggen te verwijderen. Vervolgens crashte hij met zijn auto tegen de straatlantaarn, zo melden agenten van het Isle of Wight - een eiland in het zuiden van Groot-Brittannië - op de Facebookpagina van de politie. “Houd je ogen op de weg en niet op eventuele spinnen in je interieur”, adviseert het korps.

De reacties onder het bericht waren verdeeld. Sommigen vonden dat de chauffeur overdreven had gereageerd. Anderen zeiden niet te weten of ze in een identieke situatie anders zouden hebben gehandeld. In de westerse wereld lijdt ongeveer vijf procent van de mensen aan arachnofobie.



