Speurhond vindt bijna 600.000 euro cash in verborgen ruimte van Rotterdammer (67) dvv - mvdb

24 januari 2020

13u50

Bron: AD - ANP 4 NEDERLAND Een 67-jarige man uit Rotterdam zal niet zo snel vrienden worden met een speurhond. De viervoeter vond in zijn woning in een verborgen ruimte bijna 600.000 euro aan cash, geld dat vermoedelijk afkomstig is van drugssmokkel.

In totaal werd 591.750 euro aan contanten in een verborgen kast gevonden. Leden van het Cargo Harc-team Schiphol, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Douane, financiële opsporingsdienst FIOD en politiedienst Koninklijke Marechaussee, waren met de hond het huis van de Rotterdammer binnengevallen.



Onderzoek moet duidelijk maken of het zijn geld was, of dat de man het bewaarde voor anderen. De zestiger is opgepakt en wordt verdacht van witwassen. De marechaussee sluit niet uit dat er nog meer mensen worden gearresteerd.



De inval maakte deel uit van een grotere operatie, die tot doel had een bende op te rollen die via luchthaven Schiphol drugs Nederland binnensmokkelt. Vorige week werden in een ander onderzoek van het team ook al twee mannen aangehouden op verdenking van drugssmokkel. In hun woning werd een grote hoeveelheid dure tassen en andere luxe goederen aangetroffen en in beslag genomen. Beide onderzoeken van het Cargo Harc-team Schiphol staan los van elkaar.

