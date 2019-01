Speelgoedje uit Kindersurprise-ei verwijst (onbedoeld) naar Ku Klux Klan bvb

13 januari 2019

16u40

Bron: Daily Mirror 1 Bizar Kimberly, een Australische moeder uit Victoria, bleef geschokt achter toen ze een ‘racistisch’ speeltje ontdekte in het Kindersurprise chocolade-ei van haar 15 maanden oude zoon Alexander. In dat ei zit vaak een stukje speelgoed dat kinderen zelf in elkaar kunnen zetten.

Toen ze het chocolade-ei opende, merkte ze dat het speelgoedje ballonnen vasthield met de letters ‘KKK’, de initialen van de Ku Klux Klan, een aantal verschillende geheime blanke organisaties in de Verenigde Staten die vooral door hun racistisch geweld bekend geworden zijn.

“Marketing”

Kimberley vertelde dat ze aanvankelijk een beetje geschokt lachte, maar toen realiseerde ze zich al snel de ernstige gevolgen die het zou kunnen hebben.



Alexander zelf is te jong om te beseffen wat die letters op het speelgoedje betekenen, maar zijn moeder Kimberley stelt zich wel de vraag of het niet kon voorkomen worden. “Dat is iets dat iedereen had kunnen zien”, aldus de vrouw. “Er kan ook bijna niets anders over gezegd worden, want de initialen van Kindersurprise zijn zelfs niet ‘KKK’”. De vrouw haalt ook aan dat iedereen tot op de dag van vandaag de KKK nog steeds kent. “Het roept vragen op over wat het bedrijf steunt en of dit eventueel marketing is”, zo vertelt Kimberley.

Een andere klant, Ivca Lipenska, uit het Tsjechische Brno merkte het speelgoed ook op en deelde het op Facebook: “KKK... vastgehouden door wit ei... goed gedaan Kindersurprise.”

Uit de rekken

Kimberley nam contact op met Kinder. Er werd haar gezegd dat het speelgoed, dat deel uitmaakte van een gelimiteerde oplage voor Kinders 50ste verjaardag, uit de rekken is gehaald en dat de resterende eieren niet meer worden verdeeld aan de winkels. Volgens Kinder hield het speelgoedje eerst één ballon met de K erop vast. Nadien werden er dan toch nog twee ballonnen aan toegevoegd.

“Wij verontschuldigen ons oprecht voor elke ergernis die veroorzaakt wordt door de drie K’s op het speelgoedje”, aldus een woordvoerder van het moederbedrijf Ferrero Rocher.

Associatie

“We waren absoluut niet van plan om associaties aan te gaan met de Ku Klux Klan en we verontschuldigen ons echt bij onze consumenten. Wij steunen die organisatie op geen enkele manier. De K op de ballonnen was uitsluitend bedoeld om Kinder te vertegenwoordigen”, aldus de woordvoerder.

“We zorgen ervoor dat zoiets niet meer kan gebeuren. Bovendien kan elke consument die het speelgoed in kwestie heeft ontvangen, contact met ons opnemen om het eventueel te vervangen door iets anders.”