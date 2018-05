Spectaculaire beelden: muzikanten hangen de acrobaat uit met touw op 1.400 meter hoogte Delphine Vandenabeele

26 mei 2018

17u42

Bron: VTM Nieuws 0 Bizar In China heeft de Franse band Houle Douce toeschouwers verrast met een spectaculair luchtconcert. Het optreden vond plaats op slappe touwen die tussen de hoge kliffen van het Tianmengebergte gespannen werden.

Gisteren speelden zes performers -met veiligheidsgordels- een muziekconcert vanop de indrukwekkende hoogte van 1.400 meter. Ze brachten een ode aan de traditionele Chinese volksmuziek.

Naast het muzikale talent lieten de performers ook hun turnkunsten zien door te springen en te dansen op de slappe koorden. Houle Douce trad al op in Frankrijk, Algerije en Ivoorkust, maar dit was hun debuut in China.