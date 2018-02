Spanjaarden boos op The Sunday Times mvdb

05 februari 2018

00u44 0 Bizar Een ludiek bedoeld artikel van The Sunday Times over Spanjaarden, leidt tot wrevel op Spaanse sociale media. Onder de titel 'How To Be Spanish' somt journalist Chris Haslam zijn ervaringen met Spanjaarden op.

Spaanse mannen komen eruit al ongemanierd: praten zonder obscene gebaren maken lukt niet, en scheldwoorden uitroepen is meer regel dan uitzondering. Ook is 'slechts' dertig minuten te laat komen, nog eigenlijk te vroeg. Spaanse werknemers dan weer, gaan bij aanvang van de werkdag meteen naar de cafetaria en keren pas terug na lunchtijd. Het op 21 januari gepubliceerde stuk heeft haast elke Spaanse krant gehaald.

Spaanse twitteraars zij not amused en eisen excuses. Een twitteraar stelt het zo: "Is dit een grap? Een land dat hooligans uitvond en exporteerde over de hele wereld, heeft anderen geen lessen te leren". De twitteraars richten zich ook persoonlijk op auteur Haslam. Hij heeft zijn account inmiddels afgeschermd.