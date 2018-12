Spaanse stad wil 5.000 duiven niet doden en verhuist ze wegens overlast kg

03 december 2018

15u33

Bron: BBC 0 Bizar De Spaanse stad Cadiz is van plan om 5.000 duiven te vangen en te verhuizen. De stad werd al langer geplaagd door de overlast die de vogels met zich meebrachten. De autoriteiten willen de dieren echter niet verdelgen, en kiezen er daarom voor om de duiven naar een andere regio over te plaatsen.

Zo’n 5.000 duiven in Cadiz, een stad met 119.000 inwoners in het zuiden van Spanje, zullen worden gevangen, geregistreerd en gecontroleerd op ziektes. Daarna worden ze 275 kilometer verderop ondergebracht. Het hele proces zal ruim een jaar duren. Uiteindelijk zouden er niet meer dan 2.500 vogels mogen overblijven in de stad.



Het stadsbestuur noemt de oplossing “meer respectvol en duurzaam”. Het uitroeien van de gevederde plaag is immers geen optie, volgens de autoriteiten. In de plaats wordt er gezocht naar een “logische balans” tussen de vogels, mensen en andere diersoorten in de stad. Normaliter zullen de duiven niet meer terugkeren naar de stad, in tegenstelling tot getrainde duiven, die steeds hun weg naar huis vinden.



Om ervoor te zorgen dat de populatie overblijvende duiven niet te snel aandikt, plant de stad ook om pamfletten te verspreiden die de inwoners eraan moet herinneren de duiven niet te voeren.

