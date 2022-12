Spaanse politie verwijdert tientallen Nederlandse nieuwjaarsvierders uit natuurgebied na melding over orgie

Wat een uniek nieuwjaarsfeest in de vrije natuur in Spanje moest worden, is voor tientallen Nederlanders uitgedraaid op een teleurstelling. De politie verwijderde hen uit een reservaat in de regio Alicante, waar ze illegaal kampeerden, nadat een jogger had gemeld dat hij getuige was geweest van groepsseks in de open lucht.

De Spanjaard geloofde zijn ogen vrijdagmiddag niet tijdens zijn hardlooprondje door El Pantano de Elche, een natuurgebied bij een 17de-eeuwse stuwdam die geldt als een van de oudste van Europa. Tussen de heuvels zag hij tot zijn grote verbazing opeens een groot aantal auto’s, caravans, bestel- en kampeerwagens en zelfs vrachtwagens. Ze stonden opgesteld rond een zandvlakte.

Tijdens het voorbijlopen zag hij naar eigen zeggen (half)blote mensen rondlopen en achter een vrachtwagen een groepje dat naakt aan het vrijen was. De Elchenaar vertelde de politie ook dat hij in het illegale kampement zware generatoren en ander materiaal had gezien dat blijkbaar bedoeld was voor een feest. De melder zag ook mensen takken van pijnbomen verwijderen om er waarschijnlijk een soort vreugdevuur van te bouwen, wat in het bewuste gebied is verboden, meldt ‘Informacion’.

Om die reden belde hij de lokale politie en de natuurbeschermingsdienst van de Guardia Civíl. Agenten die na de melding uitrukten, troffen volgens de regionale krant zo’n vijftig voertuigen aan op een plek waar overnachten en het parkeren van voertuigen zonder toestemming niet is toegestaan. In het kamp verbleven ruim honderd mensen. Ze waren volgens de politie allemaal gekleed en er werd niemand aangetroffen die seks in de open lucht had.

Vooral Nederlanders

De meeste aanwezigen hadden de Nederlandse nationaliteit, bevestigden politiebronnen aan de regionale krant. Dezelfde bronnen gaven aan dat de wildkampeerders bezig waren met de voorbereidingen voor een nieuwjaarsfeest. De aanwezigen ontruimden het kampement op last van de politie en vertrokken zonder zich te verzetten.

Het incident roept volgens de krant herinneringen op aan een ‘hippie-samenkomst’ in 2021 in Valle de Portilla, een natuurgebied bij een stuwmeer in de Rioja-regio in het noorden van Spanje. Zo’n 140 mensen verzamelden zich er in juni van dat jaar om enkele dagen te genieten van het leven. Op verschillende plaatsen in Spanje rukte de politie de voorbije jaren ook uit na klachten over raves, waarbij een grote groep mensen die elkaar via sociale netwerken ontmoeten naar een afgelegen plek gaan voor een dansfeest op elektronische muziek.

