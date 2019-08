Spaanse man dumpt koelkast in metersdiep ravijn... maar moet die van politie opnieuw naar boven sleuren PVZ

06 augustus 2019

17u38

Bron: The Independent, El País 31 Bizar Op Twitter ging een filmpje van de Spaanse Mario viraal waarin hij, aangemoedigd door zijn vrienden, een koelkast in een ravijn gooide. Dat verhaal krijgt nu in een nieuwe virale video een staartje.

Toen Mario vorige week een oude koelkast kwijt wou, schakelde hij de hulp in van enkele vrienden. Het gezelschap reed echter niet naar het containerpark, maar stopte aan een diep ravijn. Op de twittervideo is te zien hij vervolgens, toegejuicht door zijn vrienden, de koelkast de dieperik ingooit. “Recycleren, we zijn het aan het recycleren” roept een andere vriend nog lachend als het toestel naar beneden dondert.

Het plezier van de vriendengroep was echter van korte duur. De Spaanse politie kon de man al snel identificeren dankzij de nummerplaat die zichtbaar was in zijn video en spoorde de man op. Onder toeziend oog van enkele agenten moest hij enkele dagen later de frigo opnieuw uit het ravijn hijsen. Een lastige klus waar de beschaamde man gelukkig hulp kreeg van zijn vrienden, duidelijk minder enthousiast dan in de eerste video.

De Spaanse agenten maakten bovendien zelf een video van de lastige klus en gooide die ook op Twitter.

Onderzoek

Het was niet de eerste keer dat Mario sluikstortte. Er doken ook andere beelden op waarop te zien was hoe hij een wasmachine langs de weg dumpte. Hij kreeg daarom een boete van 45.000 euro en hij werd ontslagen bij het afvalverwerkingsbedrijf waar hij werkte.

De politie onderzoekt nu of het bedrijf waar hij werkzaam was in de afgelopen tien jaar andere inbreuken op de milieuwetgeving zou hebben gepleegd. Op het bedrijventerrein vonden de agenten namelijk geen containers waar de huishoudelijke apparaten in gegooid konden worden. Wel lagen er een vijftigtal wasmachines en een twintigtal koelkasten over het terrein verspreid.

Meer over Mario

Twitter