Spaanse kaas gaat over de toonbank voor 30.000 euro

De kaas in kwestie werd meteen ook uitgeroepen tot de beste cabrales van het jaar. “We wisten dat we een goede kaas hadden, maar ook dat het heel moeilijk is om te winnen”, vertelde kaasmaker Guillermo Pendás aan het Spaanse persbureau ‘EFE’. De blauwaderkaas rijpte “zeker acht maanden” in een grot op zo'n 1.400 meter hoogte bij een temperatuur van 7 graden Celsius.

Een normale cabrales schommelt tussen de 35 à 40 euro per kilo. De kaas wordt gemaakt van rauwe koeienmelk of een combinatie van koeien-, schapen- en geitenmelk. Het product rijpt in grotten in het Cabrales-gebied, in het nationale park Picos de Europa. Na de rijping wordt ze te voet van de grotten naar beneden gebracht.