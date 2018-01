Spaanse gevangene komt bij in mortuarium ADN

20u17

Bron: ANP 1 Thinkstock. Illustratiebeeld. Bizar Een doodverklaarde gevangene is bij bewustzijn gekomen in een mortuarium in de regio Asturië in het noorden van Spanje. Gonzalo Montayo Jiménez (29) kwam bij in een lijkzak, kort voordat autopsie op hem zou worden uitgevoerd.

De krant Voz de Asturias meldde vandaag dat de gedetineerde geen teken van leven gaf toen cipiers hun gebruikelijke ronde deden in een gevangenis in de plaats Villabona. De cipiers haalden er enkele artsen bij. Die constateerden dat Montayo Jiménez was overleden.

Forensisch medewerkers kregen de schrik van hun leven toen ze de lijkzak met de gevangene vervoerden naar de plek waar de autopsie zou worden uitgevoerd. Vanuit de lijkzak hoorden ze plots geluiden. Toen ze de zak openden, zagen de forensisch medewerkers dat de man nog in leven was. Hij is overgebracht naar de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in de stad Oviedo.