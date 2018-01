Sora Aoi, de Japanse pornoster die een hele generatie Chinezen leerde vrijen Sven Van Malderen

Bron: BBC 0 Instagram Bizar Op 1 januari plaatste Sora Aoi een foto van haar trouwring op sociale media. In 48 uur tijd volgden er meer dan 170.000 reacties en werd het plaatje 830.000 keer geliket. De reden voor zo'n enorme populariteit? De 34-jarige Japanse blijkt méér te zijn dan enkel maar een pornoster: ze leerde in feite een hele generatie Chinezen vrijen.

De gelukkige die met haar in het huwelijksbootje mag stappen, is een Japanse dj. "Hij is niet knap of rijk, maar heeft me altijd een hart onder de riem gestoken. Hij heeft niet het minste probleem met mijn verleden als pornoster en dat vind ik geweldig aan hem", aldus Sora.

Haar fans reageren over het algemeen dolenthousiast. "We zijn opgegroeid met je films en zullen je altijd blijven steunen", klonk het onder meer. Of nog: "Je zal altijd mijn godin blijven... Ik wens je heel veel geluk." En uiteraard zit er hier en daar ook een stoutere opmerking tussen. "Nu zal ik minstens zeven nachten van je dromen."

90 hoofdrollen

Aoi startte haar pornocarrière in het begin van de jaren 2000. Geschat wordt dat ze meer dan negentig keer de hoofdrol gespeeld heeft, tussen 2003 en 2005 verscheen er elke maand wel nieuw werk van haar.

In Japan moeten alle geslachtsdelen geblurd worden, maar dat hield de mannelijke bevolking niet tegen om als een blok voor haar te vallen. "Veel Chinezen kregen tijdens hun jeugd geen deftige seksuele opvoeding. Zij hebben alles geleerd dankzij Sora Aoi", vertelt Liu Qiang (27) aan de BBC.

"Op het juiste moment"

Haar populariteit steeg recht evenredig met de snelheid waarmee het Chinese internet zich ontwikkelde. "Toen ik nog op school zat, gebruikten we onze MP4-spelers om haar filmpjes te downloaden. Later konden we ook gewoon via streaming sites kijken, dat was veel makkelijker."

"Sora Aoi is op het juiste moment aan het pornofirmament verschenen", weet professor Wai-ming van de Universiteit van Hongkong. "China begon net in die periode aandacht te schenken aan wat er buiten de landsgrenzen gebeurde, ook op seksueel vlak."

"Altijd beleefd gebleven"

De seksuele opvoeding op school stond in de kinderschoenen en ouders waren vaak te verlegen om het onderwerp van de bloemetjes en de bijtjes aan te snijden. Om u een idee te geven: tijdens een studie uit 2009 moesten meer dan 22.000 jongelui tussen 15 en 24 jaar drie vragen rond seksuele gezondheid beantwoorden. Slechts 4,4 procent van de deelnemers had alle antwoorden juist. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat jongeren te veel op zichzelf aangewezen waren.

Aoi dook in het vrijgekomen gat, maar waarom groeide net zij uit tot het grote rolmodel? Seks blijft immers een taboeonderwerp in de Aziatische cultuur. "Ze heeft altijd laten verstaan dat ze het graag deed", klinkt de uitleg. "Dankzij haar job reisde ze naar het buitenland en kwam ze in contact met fans uit de hele wereld. De neerbuigende reacties -want die waren er uiteraard ook- leken haar niet te deren. Ze reageerde altijd beleefd en net die openheid heeft haar heel veel respect opgeleverd."

VPN

Op 11 april 2010 opende Aoi haar Twitteraccount. Het nieuws deed als een lopend vuurtje de ronde, met als gevolg dat haar fans in China massaal een VPN-server begonnen te gebruiken. Zo kon de censuur rond de socialemediasite immers omzeild worden. Elk jaar opnieuw wordt dat moment herdacht als 'de nacht van Sora Aoi'.

Zeven maanden later volgde Weibo, de Chinese versie van Twitter. Daar heeft de vrouw inmiddels ruim 18 miljoen volgers verzameld, daarmee doet ze beter dan Beyoncé of Paris Hilton bij ons.

"Spanning verlicht"

In 2011 stopte de Japanse met porno en richtte ze zich op een acteer- en zangcarrière. De Chinese cultuur blijft haar echter nauw aan het hart liggen. Elke statusupdate op Weibo wordt door Aoi zelf in het Chinees geschreven, benadrukt haar manager. En ze waagde zich ook aan de Chinese schoonschrijfkunst: in 2013 is een van haar werken zelfs voor 600.000 yuan (75.000 euro; nvdr) van de hand gegaan."

Zo'n onvergetelijk succes voor een Japanse in China, het klinkt een beetje paradoxaal. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog bestaat er immers nog steeds een zekere spanning tussen beide landen. Een conflict rond een eilandengroep is bijvoorbeeld nog steeds niet bijgelegd.

Volgens Wenwei Huang, een Chinese schrijver die in Japan woont, heeft Aoi ook dáár een rol van betekenis gespeeld. "Er deed in China een populair spreekwoord de ronde: 'de Diaoyu-eilanden zijn van China, Sora Aoi is van de hele wereld'. Op die manier heeft ze de politieke spanning in feite wat verlicht."