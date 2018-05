Sofie (8) die aan slagboom ging hangen "vond het heel eng" mvdb

Bron: NOS Jeugdjournaal 0 Bizar Het Nederlandse meisje dat woensdag aan een gesloten slagboom was gaan hangen en plots metershoog aan de bareel bungelde, is "hevig geschrokken." Dat verklaarde Sofie (8) gisteren in een reactie aan Het Jeugdjournaal. In het dorp Spaarndam gaan wel vaker kinderen aan de slagboom van de ophaalbrug hangen, zo blijkt.

Sofie was met enkele vriendinnetjes en een vader op pad. Op weg naar het ijssalon moesten ze voor de gesloten slagboom van de ophaalbrug wachten. De vader van een van de vriendinnetjes zag nog hoe het drietal aan het gevaarte ging hangen. Hij vroeg meteen om daarmee te stoppen. Twee meisjes lieten tijdig los, maar Sofie niet. De brug was intussen neergehaald en twee seconden later ging de bareel opnieuw open, mét Sofie eraan.

Ze hing "een minuut lang" acht meter boven de grond. Sofie kon gelukkig standhouden. Haar hobby is muurklimmen waardoor haar sterke armen aardig van pas kwamen. "Ik moest echt heel lang wachten, ik vond het heel eng", zei het geschrokken meisje.

Een gewaarschuwde brugwachter kon uiteindelijk de slagboom weer neerhalen waardoor Sofie veilig en wel op de grond belandde. Haar vriendinnetjes hebben haar achteraf uitvoerig getroost. In Spaarndam gaan wel vaker jongeren aan de slagboom hangen. Met haar getuigenis op tv wil Sofie anderen waarschuwen dat vooral niet meer te doen.

