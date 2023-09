Sofia (30) spreekt enkel af met mannen die snel hun bankrekening tonen: “Ze moeten rijk zijn, ik wil mijn tijd niet meer verdoen”

Wie met Sofia Franklyn wil daten, moet eerst al zijn bankrekeningen op tafel leggen. “Ik spreek enkel af met kerels die rijk genoeg zijn, ik wil mijn tijd niet meer verdoen”, verklaarde de Amerikaanse influencer in haar eigen podcast ‘Sofia with an F’. De quote, die tot een stortvloed aan reacties leidde, zal haar ongetwijfeld nog lange tijd blijven achtervolgen.

“Dit is geen grap. Ik heb de laatste drie mannen tijdens onze eerste date om hun bankgegevens gevraagd”, klonk het stellig.

Haar gast Leo Skepi - zelf ook een bekende naam op sociale media - wilde daarop weten wat haar precies dreef. “Ik heb een job en ben heel succesvol. Ik heb dus alle recht om te weten of we op hetzelfde niveau staan. In het andere geval sta ik gewoon mijn tijd te verdoen”, luidde het antwoord.

“Tijd van casual seks ligt achter mij”

Als bewijs toonde Franklyn een screenshot van de bankrekening die een potentiële liefdespartner met haar gedeeld had. “Ik vind het helemaal niet vreemd om die info tijdens een eerste date te vragen. Zeker als hij niet groter is dan 1,78 meter”, voegde ze er nog spottend aan toe.

“Als ze weigeren, zal ik misschien nog wel een tweede of derde keer met hen afspreken. Maar na een tijdje moet ik het echt wel weten. Heel wat mensen vinden dat gek, maar ik ben intussen al 30 jaar. De tijd van ‘casual seks’ ligt achter mij.”

“Bestaat liefde nog wel?”

Een deel van het fragment verscheen op TikTok, met duizenden reacties tot gevolg. “Bestaat liefde en een oprechte klik dan echt niet meer?”, klonk het onder meer. Of nog: “Niet iedereen zou zomaar het materiaal mogen krijgen om podcasts te maken.” En: “Stel dat je een nog rijkere kerel ontmoet en jij diegene bent die amper aan zijn verwachtingen kunt voldoen? Hoe zou jij je daarbij voelen?”

Tegenover de criticasters stond echter een hele groep fans die vonden dat Franklyn overschot van gelijk had. “We zijn het 300 procent met je eens. Je verdient een man die op hetzelfde niveau staat”, luidt hun overtuiging.

Universiteitsdiploma

Franklyn groeide op in Salt Lake City (Utah) en stak daar ook een universiteitsdiploma economie op zak. Op haar eerste job bij een financieel bedrijf raakte ze echter snel uitgekeken.

De jongedame verhuisde naar New York, waar ze hoge ogen gooide bij sport- en entertainmentblog Barstool Sports. Vooral een essay over haar seksuele exploten viel bijzonder in de smaak. In ‘Call Her Daddy’ - een podcast over seksuele opvoeding die ze presenteerde met Alexandra Cooper - breide ze daar een gepast vervolg aan. Nu strooit ze dus met opvallende oneliners in haar eigen podcast.

Volle pot

Franklyn treedt hiermee vlotjes in de voetsporen van Ella Freimann, een influencer en datingcoach uit New York die de man op afspraakjes áltijd de volle pot laat betalen. “Ik tut me vooraf helemaal op, zodat ik in zijn gezelschap kan stralen. Wie akkoord is om de rekening te delen, schat al die inspanningen niet naar waarde”, luidt haar redenering.

Toch is ze naar eigen zeggen niet uit op geld. “De meeste mensen noemen mij een egoïst, maar dat klopt niet. Een vrouw met enige zelfwaarde weet wat ze te bieden heeft en verwacht hetzelfde terug. Ik lever mijn bijdrage vooraf, tijdens de date is het aan hém om te tonen wat hij voor mij overheeft. Zo hou ik mijn waardigheid intact en vermijd ik slechte ervaringen in de toekomst. Ik neem geen genoegen met een man die me niet respecteert.”

Volledig scherm Bij Ella Freimann betaalt de man tijdens een afspraakje altijd de volle pot. © Instagram