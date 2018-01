Snowboarder ontsnapt op het nippertje aan lawine IVI

13u10

Bron: KameraOne/ViralHog.com 1

Een 28-jarige snowboarder heeft in de Pyreneeën veel gelukt gehad. Hij is maar net kunnen ontsnappen aan een lawine. De losgekomen sneeuw zat hem op de hielen, maar de jongeman was sneller dan de lawine.

