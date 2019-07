Snelweg bezaaid met bankbiljetten: bestuurders rapen massaal geld op Redactie

10 juli 2019

Chaos op een belangrijke snelweg in de Amerikaanse staat Atlanta: de weg was er bezaaid met honderden bankbiljetten. Bestuurders stopten massaal, lieten hun voertuig achter en gingen geld oprapen.

Oorzaak van de plotse “geldregen” was een probleem met een geldtransport. De bestuurders van de truck verklaarden dat de zijdeur plots openging en er verschillende biljetten gingen waaien. Over hoeveel het juist gaat, is niet duidelijk. Maar het personeel van het geldtransport spreekt over een “aanzienlijk bedrag”. Toen de politie ter plaatse kwam, konden ze enkel nog zo’n 200 dollar opnieuw oprapen. Al het andere geld werd door grijpgrage passanten meegenomen.

De politie roept nu iedereen die geld heeft meegenomen op om dat geld terug te brengen. Want het geld bijhouden is ook diefstal. Op basis van filmpjes die op sociale media staan, zal de politie de mensen die geld hebben opgeraapt ook proberen identificeren.