Snelheidsduivel die met 148 km per uur selfies neemt in cabriolet, ziet iets cruciaals over het hoofd mvdb

20 juli 2018

19u17

Bron: Autopista.es 0 Bizar 'Mij kan niks gebeuren', moet deze snelheidsduivel hebben gedacht toen hij met 148 km per uur selfies nam terwijl hij zijn wagen bestuurde op een Spaanse snelweg. Toch zag hij iets essentieels over het hoofd.

In een cabriolet ben je nu eenmaal perfect zichtbaar voor de helikopter van de verkeerspolitie, die net overvloog. De helikopter legde de snelheid vast op 148 km per uur. Voor de agenten was het dan ook kinderspel om de nummerplaat van het voertuig te traceren.

De Dirección General de Tráfic (DGT), de overheidsdienst die instaat voor de Spaanse wegen, maakte niet bekend waar en wanneer de wagen werd geflitst. De dienst deelde de foto via de sociale media om automobilisten nogmaals te wijzen op de gevaren van bellen en app'en achter het stuur. Ook in Spanje is die gevaarlijke trend stilaan uitgegroeid tot de belangrijkste oorzaak van auto-ongevallen.

De automobilist in zwembroek moet alvast 500 euro betalen voor diverse overtredingen. Hij riskeert ook zes strafpunten op zijn rijbewijs waardoor hij lange tijd niet de weg op mag met een gemotoriseerd voertuig. Eén van de overtredingen is het besturen van een auto in bloot bovenlijf, iets wat in Spanje niet mag. De jongeman week ook meermaals van zijn rijstrook af.