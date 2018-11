Smakelijk! Vrouw dient haar vermoorde ex op als maaltijd aan Pakistaanse gastarbeiders AW

21 november 2018

13u48

Een Marokkaanse vrouw wordt er in de Verenigde Arabische Emiraten van verdacht haar ex-vriend te hebben vermoord. Ze hakte zijn lichaam in stukken en bereidde er een 'traditionele' maaltijd met rijst mee. Die maaltijd werd verorberd door enkele Pakistaanse gastarbeiders.

De man wilde na zeven jaar de relatie verbreken zodat hij met een andere vrouw kon trouwen. Maar dat slikte de verdachte niet, aldus media in de Emiraten en Marokko.



De vrouw is in al-Ain aan de grens met Oman gearresteerd nadat een tand van haar ex in haar mixer was gevonden. Wat er met de man gebeurde was maandenlang onduidelijk. Na haar arrestatie verklaarde de vrouw dat ze hem de deur uit had gegooid nadat ze hem zeven jaar lang had onderhouden.

‘Machboos'

Tenslotte bekende ze dat ze haar vriend in een woedebui vermoordde. Vervolgens hakte ze het lichaam in stukken en met behulp van een mixer verwekte ze zijn lichamelijke overschotten in een ‘Kabsa’ of ‘Machboos', een traditioneel gerecht van rijst en vlees dat op het Arabische schiereiland populair is. De maaltijd is opgediend en verorberd door Pakistaanse gastarbeiders.