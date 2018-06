Sluit je ogen, en je gelooft echt dat deze blaffende kaketoe een hond is sam

05 juni 2018

22u40

Bron: KameraOne 0

Vreemde vogel, deze Triton. De kaketoe lijkt te denken dat hij een hond is, want het dier doet niets liever dan blaffen. Hij woont in St. Albans, in de Amerikaanse staat Vermont.