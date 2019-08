Slowaak wil familie in Rotherham bezoeken, maar belandt in Rotterdam mvdb

28 augustus 2019

22u02

Bron: AD.nl 0 Bizar Voor een Slowaak is een bezoekje aan zijn moeder in Engeland uitgedraaid op een deceptie. De Oost-Europeaan belandde per ongeluk in Rotterdam, een stad wier naam slechts twee letters verschilt met zijn gewenste bestemming: Rotherham, een stad in het Engelse graafschap South Yorkshire.

De Rotterdamse politie plukte de verdwaalde man, die Engels noch Nederlands spreekt, van straat. Hij had geen geld op zak en daarom heeft de politie noodopvang voor hem geregeld. Hij wordt morgen in contact gebracht met de stichting Barka, een organisatie die zich ontfermt over dakloze Oost-Europeanen in Nederland.