Slovaakse teistert buren zestien jaar lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met opera 'La traviata' mvdb

13 augustus 2018

18u18 1 Bizar Heeft u wel eens last van burenlawaai? Troost u dan met de gedachte dat het rumoer in het niets valt met wat de buren van Eva N. uit de zuidelijke Slowaakse gemeente Sturovo moeten doorstaan. Zij moeten al bijna zestien jaar lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat non-stop een vier minuten lange lus uit de opera 'La traviata' van Giuseppe Verdi aanhoren.

Eva N. laat tenor Placido Domingo elke dag uit haar boxen galmen. Ze begint om 6 uur 's ochtends en gaat daarmee door tot 22 uur 's avonds. Ze begon hiermee in 1999, niet lang na haar verhuis naar de Kossuthstraat. Het was haar manier om iets te doen tegen het voortdurende geblaf van de hond van de buren. Het gekef bezorgde haar keer op keer hoofdpijn. Bemiddeling leverde niets op. Ze probeerde met de operafinale zo het geblaf te overstijgen. De hond is al jaren dood, toch is Eva N. niet gestopt met 'La traviata'.



Ze erkende vorig jaar tegenover de Slowaakse nieuwssite Parameter dat ze haar buren het leven zuur maakt. Maar, benadrukt ze, zij is het echte slachtoffer. Ze durft soms door hun dreigementen haar huis niet uit, luidde het.

Hooggerechtshof

Lieten de buren van de Kossuthstraat het constante burenlawaai zomaar gebeuren? Helemaal niet. Ze belden keer op keer de politie. De rechter gaf hen later in de rechtszaal keer op keer gelijk, maar Eva N. lapte de juridische uitspraken telkens aan haar laars. Na een nieuwe veroordeling stopte ze in 2015 wel met afspelen. Maar niet voorgoed. Ze hernam anderhalf jaar later. De rechtszaak belandde uiteindelijk bij het Slowaakse Hooggerechtshof. Die bekrachtigde onlangs de beslissing van een lagere rechtbank van jaren geleden waarin Eva N. onmiddellijk werd opgedragen te stoppen met het luid afspelen van de muziek.

De politie stelde begin deze maand vast dat Eva N. ook deze uitspraak negeerde. Reden genoeg voor een arrestatie en een nieuwe aanklacht. De vrouw wordt beschuldigd van onder meer intimidatie. Indien ze schuldig wordt bevonden, riskeert ze een celstraf van maximum drie jaar gevangenisstraf. Sindsdien is het stil in de Kossuthstraat.

Wat de buren jarenlang hebben moeten aanhoren, is in 2013 op YouTube gezet.