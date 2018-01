Slapende dakloze belandt in laadruimte vuilniswagen mvdb

20u24

Bron: BBC 2 thinkstock Bizar Een dakloze is in de Engelse stad Kent vanochtend aan de dood ontsnapt doordat hij zich te slapen had gelegd in een afvalcontainer.

Nietsvermoedende medewerkers van het afvalbedrijf Veolia leegden die container van een Italiaans restaurant vervolgens in de vuilniswagen.

Toen de wagen vervolgens wegreed, hoorden de vuilnismannen plots iemand om hulp roepen in de laadruimte. Het voertuig stopte en medewerkers belden meteen de hulpdiensten. De vuilnismannen kregen de raad zelf niets te ondernemen, maar te wachten tot de brandweer ging arriveren. Ze hielden zolang contact met de dakloze man, die even later uit de wagen werd gered.

Hij is met verwondingen aan het been naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurt wel vaker dat daklozen in een container kruipen om zich te beschermen tegen de winterse temperaturen. Om dit te vermijden zijn bij vele containers in Kent sloten aangebracht. Het slot bij de bewuste container stond evenwel open.