Slang reist 15.000 kilometer mee in schoen van Australië naar Schotland

25 februari 2019

15u19

Een Schotse vrouw heeft na een lange vlucht uit Australië even de schrik van haar leven beleefd. Moira Boxall ontdekte in haar schoen een pythonslang. De verstekeling die liefst 15.000 kilometer in het grootste geheim was meegereisd, bleek gelukkig niet giftig.

De gevlekte python had zich wellicht al vakkundig verstopt in Mackay, een stad in de Australische staat Queensland waar de vrouw op bezoek was bij familie. “Een paar dagen voor haar vertrek dacht ze al dat ze een slang in haar kamer had gezien. Ze had me zelfs om drie uur’ s nachts wakker gemaakt om te controleren of er geen beest zat. We kamden de hele kamer uit en er was geen te bespeuren. Toch moet de slang er dan al geweest zijn, alleen had het zich verstopt in haar schoen”, legt haar schoonzoon Paul Airlie uit.

Ze dacht eerst dat mijn vrouw en ik een nepslang in haar schoen hadden verstopt als grapje, tot ze het beest aanraakte en het bewoog Schoonzoon Paul

“Op de een of andere manier raakte het dier vanuit Mackay in Glasgow zonder ontdekt te worden”, gaat de schoonzoon verder. “Ze dacht eerst dat mijn vrouw Sarah en ik een nepslang in haar schoen hadden verstopt als grapje, tot ze het beest aanraakte en het bewoog.”

De vrouw nam de schoen met de slang meteen mee naar haar tuin en plaatste er een doos over.

“Ze heeft ons meteen gebeld en ook onmiddellijk de RSPCA (de Britse dierenbescherming) gewaarschuwd”, aldus Paul. “We moesten uitleggen dat de slang uit Australië kwam en dat het mogelijk om een giftig exemplaar ging. Gelukkig kwamen we er snel achter dat het een gevlekte python was, en die blijkt niet giftig te zijn. Het had dus erger kunnen zijn.”

Quarantaine

Moira kreeg hulp van een vriend, die de rest van haar reistas uitpakte, want de angst voor een tweede slang zit er stevig in. Op de foto’s is te zien dat de slang tijdens de lange reis verveld is. Het beest zit momenteel nog in quarantaine en zal binnenkort een onderkomen krijgen in een dierentuin in Glasgow.

“Ik ben nog niet zeker of mijn schoonmoeder snel naar Australië zal terugkeren. Ze zei dat ze voorlopig niet happig is om terug te komen, maar ik vermoed dat ze dat ooit wel zal doen – ze zal er eerst eens over moeten nadenken", besluit schoonzoon Paul nog.