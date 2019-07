Slang jaagt Nigeriaanse parlementsleden op de vlucht ttr

26 juli 2019

16u41

Bron: belga 0 bizar In het zuidwesten van Nigeria moesten parlementsleden van een regionaal parlement plots op de vlucht slaan toen er een slang in het parlement was terechtgekomen. Het reptiel zou van het dak gevallen zijn tot in de kamer.

"We stonden op het punt de plenaire vergadering in te gaan toen er een grote slang uit het parlement kwam. Dat verstoorde onze vergadering en we moesten snel vertrekken", zei de woordvoerder van het parlement van de staat Ondo, Olugbenga Omole. Niemand raakte gewond door de slang.

Volgens de woordvoerder geraakte de slang binnen door de slechte staat van de gebouwen. De parlementsleden wilden geen voet meer in het gebouw zetten tot de ongediertebestrijding langskwam en het er veilig was.