Slagerij laat klanten nog eenmaal met guldens betalen: financieel fiasco dreigt Sebastiaan Quekel

18 juni 2019

14u18

Bron: AD.nl 1 Bizar Een ludieke actie van een feestvierende Nederlandse slagerij om klanten nog één dag met guldens te laten betalen, eindigt mogelijk met grote financiële gevolgen. Wat blijkt: slager Johannes Hoekstra kan de verkregen guldens niet inleveren, omdat de Nederlandse centrale bank geen guldenbiljetten van bedrijven meer accepteert. “Dat is heel vervelend, maar één ding is in elk geval zeker: dit weekend pakken ze ons niet meer af.”

Kwaliteitsslagerij De Schrans in de Friese stad Leeuwarden fungeerde afgelopen weekend als een heuse tijdmachine. Klanten konden vanwege het 25-jarig jubileum voor een allerlaatste keer met guldens betalen. “Dat leek mij wel grappig, ik had er helemaal niets van verwacht”, vertelt eigenaar Johannes Hoekstra aan onze collega's van het Algemeen Dagblad. Maar binnen luttele minuten stond de hele zaak vol met mensen.

Geert Wilders

“Het was echt niet normaal. Alsof de feestdagen al in juni vielen”, vertelt Hoekstra vol enthousiasme. ,,Ongelofelijk wat mensen na al die jaren bewaard hebben. Alle bekende biljetten kwamen voorbij. Ik herkende ze stuk voor stuk; onze zaak bestond immers al toen we in Nederland nog met guldens betaalden.” Af en toe ging het zó snel dat er biljetten geaccepteerd werden die nooit hebben bestaan.

Een nep-exemplaar met het hoofd van Geert Wilders erop bijvoorbeeld, of een vijftigguldenbriefje met de historische zeeheld Michiel de Ruyter (1607-1676): Hoekstra heeft van alles voorbij zien komen. ”Het was ook af en toe niet meer bij te benen, dus ik neem mijn medewerkers niets kwalijk. Ik bewaar de biljetten maar als aandenken. Ik moet er stiekem wel om lachen.”

‘Onvergetelijk’

Volgens Hoekstra, die eerder stuntte met broodjes kameel en een uitzinnig grote gehaktbal, kwamen de klanten vanuit alle hoeken van Nederland. “Ik hoorde sommige mensen zeggen dat ze zeker twee uur hadden gereden. Niet normaal toch? Uiteindelijk hadden we een omzet gedraaid van zo’n zevenduizend gulden (bijna 3.200 euro). Ik had hooguit op een paar duizend ingezet, maar dit hadden we echt nooit durven dromen. Een onvergetelijk weekend.”

Nu dreigt er aan de feestvreugde wel een einde te komen: Hoekstra heeft van De Nederlandsche Bank (het equivalent van de Belgische Nationale Bank) te horen gekregen dat bedrijven en ondernemers geen guldenbiljetten meer kunnen inleveren. Hij dacht dat dat wel kon. Voor particulieren ligt dat weer anders. Wie nu nog op de zolderkamer stuit op een briefje van vijftig of honderd gulden, kan dit nog steeds inleveren. “Ik had geen idee dat het tegenwoordig zo werkte. Vervelend om zoiets te horen.”

Als we ons geld kwijt zijn, dan is dat maar zo. We hebben in elk geval een topweekend gehad Johannes Hoekstra

Verzamelaars

Hoekstra is na het weekend overstelpt met mailtjes en telefoontjes van klanten en verzamelaars die de guldenbiljetten graag van hem willen overnemen, desnoods tegen betaling. Maar daar is hij nog helemaal niet mee bezig. “Ik ben eerlijk gezegd nog aan het nagenieten van alles”, lacht hij. “We zien wel hoe dit alles gaat aflopen. Als we ons geld kwijt zijn, dan is dat maar zo. We hebben in elk geval een topweekend gehad. Dat pakken ze ons niet meer af.”

Net als de Belgische frank, verdween de Nederlandse gulden op 1 januari 2002 als betaalmiddel en werd de munt vervangen door de euro. De meeste guldenbiljetten kunnen nog tot 1 januari 2032 omgewisseld worden bij De Nederlandsche Bank. In april 2017 maakte de centrale bank bekend dat er nog ongeveer 455 miljoen euro aan biljetten in omloop is. Dat komt doordat veel Nederlanders niet weten dat ze hun guldens nog steeds kunnen omruilen.