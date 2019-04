Skelet van ‘mislukte Houdini’ vastgeketend aan boom gevonden, twee jaar nadat man vermist raakte ADN

18 april 2019

11u25

Bron: Sky News, Daily Mail 10 Bizar Twee jaar lang stond de Russische politie voor een raadsel. Waar was de vermiste wandelaar en survivalenthousiasteling Ivan Klyucharev? Maandagnacht zijn zijn stoffelijke resten teruggevonden in een bos. Zijn handen waren met handboeien vastgeketend aan een boom, een camera stond recht op hem gericht.

Ivan Klyucharev, geboren in 1987, verdween eind mei 2017 tijdens een wandeltocht. Verschillende zoekacties werden op poten gezet, maar zonder resultaat. Tot nu, meldt onder meer Sky News op basis van Russische media. Toevallige voorbijgangers hebben zijn skelet aangetroffen in een bos in Shatura, Moskou. De locals zagen plots een schedel - bedekt onder een hoodie - de rest van het lichaam lag onder een hoop bladeren. Een lugubere vondst.

Handboeien en hangsloten

Rond het skelet van de man, geïdentificeerd als de vermiste Ivan Klyucharev, werden onder meer een tent, enkele videocamera’s, vijf paar handboeien, drie metalen kettingen, zes hangsloten en een boek over knopen gevonden. Eén van de camera’s was recht op het lijk gericht.



Aangezien al de – zij het bizarre – bezittingen van de Rus nog in de buurt lagen, denkt de politie dat de man zichzélf heeft vastgeketend aan de boom, eerder dan dat hij het slachtoffer van een aanval is geworden. Ivan was immers lid van een groep die survivalskills oefent in extreme situaties. Het lijkt erop dat de Rus het plan had opgevat om zich Houdini-gewijs van zijn ketenen te verlossen. Helaas. Zijn ontsnappingstruc liep fout af.

Camera could hold the clue to 'hapless Houdini' whose skeleton was found handcuffed to a tree two years after he vanished https://t.co/8LV6TAV0if Daily Mail Online(@ MailOnline) link

Vreemde vogel

Klyucharev had in het verleden al meerdere trektochten door Rusland gedaan en koos daarbij vaak voor afgelegen plekken. “Ik kan me zo inbeelden dat hij naar dat bos ging en zijn geluk wilde beproeven door zichzelf vast te ketenen en de sleutels weg te gooien”, verklaart een vriend aan lokale media. “Het was een rare.”

Seksspel?

Maar er zijn ook nog andere mogelijke theses die worden onderzocht. Misschien is de man wel gestorven bij een of ander BDSM-seksspel (BDSM is de afkorting van “bondage, discipline, submission, masochism”, red.)? Op zijn computer zouden immers meerdere bewijzen gevonden zijn dat de man geïnteresseerd was in BDSM. Of mogelijks is hij wél vermoord en werd de plaats delict gewoon zo geënsceneerd dat het lijkt op een ongeval?

Camera

Speurders duiken nu onder meer in de geheugenkaart van de camera in de hoop aanknopingspunten te vinden, een diepgaand forensisch onderzoek moet meer uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak. Het onderzoek loopt volop.