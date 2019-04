Shauna dacht dat ze enig kind was, tot een DNA-databank 29 broers en zussen in haar leven bracht Joeri Vlemings

04 april 2019

Online DNA-databanken winnen alsmaar aan populariteit in de VS. Het fenomeen heeft al tot doorbraken in enkele cold cases geleid, én tot de ontdekkingen van enkele verrassende verwantschappen. Zoals bij Shauna Harrison (41) uit de omgeving van San Francisco, die dácht dat ze enig kind was.

In ons land mag sperma van één donor maar bij zes verschillende vrouwen worden gebruikt, maar in de VS geldt die beperking niet. Het aantal broers en zussen kan daar zo aardig oplopen, zoals de Amerikaanse Shauna Harrison ondervond.

Harrison logde twee jaar geleden opnieuw in op haar account van ‘23andMe’, een website die DNA-vergelijkingen aanbiedt op basis van speekseltests. Ze zette haar profiel op openbaar en kreeg meteen reactie van iemand die beweerde dat ze allebei dezelfde donorvader hadden, een jood van Russische afkomst. Harrison wist dat ze verwekt was met sperma van een donor. Haar ouders hadden haar dat verteld op haar 27ste, omdat Harrison als gedoctoreerd gezondheidsspecialiste vroeg naar haar genetische achtergrond.

Wat ze níét kon bevroeden, is dat haar ‘familie’ zou worden uitgebreid tot 29 halfbroers en -zussen. Dat is inmiddels het geval. En dat terwijl Shauna dacht dat ze enig kind was. Alle 30 zijn ze tussen de 24 en 41 jaar oud en delen ze dezelfde vader. Shauna is de derde oudste. De meesten wonen in de San Francisco Bay Area. Velen gingen hun hele leven naar scholen in elkaars buurt. Sommigen kenden elkaar zelfs al van voor ze wisten dat ze familie waren.

“Het is echt vreemd - dat is het enige woord waarop ik kan komen - het gevoel als je elkaar ontmoet, omdat je weet dat je DNA deelt met elkaar”, zei Harrison aan CNN. “We hebben een erg aparte band met elkaar.” Harrison stelde zich heel wat vragen. “Twee van ons werden op tweeënhalve week van elkaar geboren en twee anderen werden twee dagen na elkaar geboren. Dat soort dingen lijken mij een beetje vreemd. Komen we uit hetzelfde staal, zijn we bijna een tweeling? Ik weet het niet! Hoe werkt dat?”

Ook haar halfzus, Jodi Hale, groeide op als enig kind. Toen ook zij, als nummer 15 van de bende, haar andere broers en zussen ontdekte, reageerde ze geschokt. “Waar ben ik mee bezig? Wil ik dit allemaal wel”, dacht ze. Maar de ontmoeting met enkele leden van haar nieuwe familie fascineerde Hale ook. Ze bleken onder meer dezelfde interesses en voorliefde voor wiskunde te hebben.

Hale voelde zich niet altijd thuis in haar gezin. Ze vond het bijvoorbeeld raar dat haar ouders allebei blauwe ogen hadden en zij niet. Dat was anders met een van haar kersverse broers: “Ik bleef hem maar in de gaten houden, ik had nog nooit iemand met dezelfde ogen als de mijne gezien”.

De 30 hebben zich nu verenigd in een Facebookgroep, waarin ze allerlei informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen. Een van de broers, Ben Clark, heeft een soort van digitaal welkomstboekje samengesteld, met gegevens over hun gemeenschappelijke donor, over henzelf en over hoe ze elkaar gevonden hebben.

Harrison verwacht dat er nog andere broers en zussen zullen opduiken: “Het ding is dat dit zo’n bizarre situatie is dat er niet zo veel mensen ze kunnen begrijpen. Jij weet wat het betekent dat je weet dat je vader je vader niet is of dat je wakker wordt met een nieuwe broer of zus”.