Serveerster schoffeert restaurantgangers publiekelijk voor "te kleine" fooi

28 mei 2018

08u11

Bron: Imgur 0 Bizar Een Amerikaanse serveuse nam het niet dat een koppel haar een fooi van "slechts" 15 procent gaf. Ze schoffeerde de restaurantgangers in het bijzijn van de andere klanten. Op sociale media vonden velen dat ze vooral zichzelf belachelijk maakte.

Een anonieme man nam zijn date mee naar een "leuk klasserestaurant", vertelt hij op Imgur. Alles verliep perfect, tot de rekening kwam. Die bedroeg 70 dollar of 60 euro. Een gangbare fooi in de VS ligt rond de 20 procent, maar de man had niet voldoende cash bij om nog 14 dollar (12 euro) te leggen. Hij vroeg zijn date om hulp. Samen kwamen ze nog net aan 10 dollar (8,5 euro) kleingeld en dus aan een fooi van ongeveer 15 procent.

Dat was niet voldoende voor de serveerster. Die had meteen opgemerkt dat er 4 dollar (3,5 euro) te weinig lag. Ze vroeg, luid genoeg zodat de andere klanten het konden horen, of er iets mis was met de bediening. "Als u de fooi niet kan betalen, dan zou u in het vervolg beter in een ander soort etablissement gaan eten", foeterde ze.

Begrip

De date van de man werkte toevallig zelf in de horeca. Als zij in haar chique zaak zou zien dat een klant op die manier behandeld wordt, dan "zou het er serieus tegen zitten".

Het moet niet gezegd dat de twee het bewuste restaurant niet meer zullen binnenstappen, ook al heeft de man in het algemeen veel respect voor diensters. Hij vindt dat de vrouw hem niet in zijn gezicht had mogen beledigen voor de te lage fooi. Hij kon ook op veel sympathie rekenen op Imgur, waar velen het onbegrijpelijk vonden dat de serveuse "zichzelf aanstelde voor vier dollar".