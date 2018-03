Sergio wordt 'Sergia': ambtenaar verandert van geslacht om vijf jaar eerder met pensioen te gaan HR

22 maart 2018

08u05

Een ambtenaar bij de Argentijnse belastingdienst is een procedure gestart om van geslacht te veranderen. Dat zou hij echter niet om emotionele, maar om puur praktische redenen doen: hij wil vijf jaar eerder op pensioen gaan, zo berichtten lokale media woensdag.

De nu 60-jarige Sergio L. startte de procedure om van geslacht te veranderen midden vorig jaar op, toen hij nog 59 jaar was. Indien zijn geslachtsverandering wordt goedgekeurd, zal hij voortaan als Sergia door het leven gaan en kan hij met onmiddellijke ingang vijf jaar eerder op rust gaan. De wettelijke pensioenleeftijd ligt in Argentinië voor vrouwen op 60 jaar en voor mannen op 65 jaar.

Achterpoortje

Het nieuws veroorzaakt heel wat ophef in Argentinië. Volgens collega's van Lazarovich zou hij enkel officieel van geslacht veranderen om gebruik te maken van een achterpoortje in de pensioenwet, en zit er verder niets achter. Het diensthoofd van de burgerlijke stand van de provincie Salta, Matías Assennato, bevestigde al dat "niets hem wettelijk belet" om de procedure in te stellen.