Seksverbod in Zeeuwse duinen na overlast van seksende mensen

De overlast van seksende mensen in de duinen van het natuurgebied Oranjezon in Zeeland is volgens de gemeente Veere zo groot dat de politie tegen hen gaat optreden. Als ze betrapt worden, riskeren ze in het vervolg een boete, aldus een woordvoerder.

Volgens haar stapelden de afgelopen jaren de klachten over seksende mensen in de duinen zich op. “We krijgen er zo’n twintig tot dertig per jaar binnen.” Het gaat vooral om de duinen die grenzen aan het naaktstrand. Via sociale media zouden die duinen ook worden aangeprezen als ontmoetingsplek voor seks.

Volgens de woordvoerder wordt er dit jaar niet meer gewaarschuwd maar bekeurd als mensen in de duinen worden aangetroffen. Om dat duidelijk te maken zijn er acht borden geplaatst waarop het sekssymbool staat, twee paar voeten, met een streep daardoor. Ook wordt er op de borden, uitsluitend in het Nederlands, gemeld dat er verscherpt toezicht is op het betreden van het duin en het natuurgebied.

“De laatste jaren echt niet”

Adriaan den Hollander van strandpaviljoen Zeecafé is verbaasd over de actie. Dat geldt volgens hem ook voor zijn collega Marco Wiechert van Alohabeach. Die beide paviljoens zitten links en rechts van het naaktstrand en zij horen de laatste tijd nauwelijks klachten over seksende mensen in de duinen. Den Hollander: “Jaren geleden wel. Maar de laatste jaren echt niet.”



Hij is ervan overtuigd dat hij wordt aangesproken door zijn gasten als het echt een probleem zou zijn. Hij is ook bang dat door het plaatsen van die borden mensen worden afgeschrikt naar het strand te gaan.

