“Sekstoerisme” zorgt voor milieuproblemen in duinen op Gran Canaria

VIDEO. Dit bijzondere orkest brengt je meteen in de stemming voor Halloween

Wie nog niet in Halloweenstemming is, zal dat zeker zijn na het bekijken van deze wel heel bijzondere video van het ‘Theme from Ghostbusters’. We moeten het deze keer stellen zonder Ray Parker Jr., maar die wordt uitstekend vervangen door... een tandenborstel. Bijgestaan door een heus orkest van pinautomaten en een stoomstrijkijzer.

31 oktober