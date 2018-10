Seksstaking en Dombostaking: zo staakt de rest van de wereld Arne Adriaenssens

28 oktober 2018

14u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar Al vier dagen is de luchthaven van Zaventem het strijdtoneel van Aviapartner en haar werknemers. 1 op de 5 vluchten blijft aan de grond staan met een vertrekhal vol gedupeerden tot gevolg. Zijn er dan geen alternatieven voor zo’n staking? Natuurlijk wel! Op deze originele manieren staken ze in de rest van de wereld.

Seks als wapen

De kracht van seks valt niet te onderschatten. Dat wisten ze ook in het Oude Griekenland al. De bekende komedie Lysistrata van Aristophanes vertelt het verhaal van een vrouw die de lange Peloponnesische oorlog grondig beu was en besloot vrede te stichten. Ze overtuigde alle vrouwen van Athene om geen seks meer te hebben met hun mannen tot de oorlog voorbij was. Het gevolg: de wederhelften sloten als de bliksem een diplomatisch plan met hun aartsrivalen van Troje waarna de vrede wederkeerde.

Hoewel dit slechts een legende is, hebben seksstakingen ook in het echte leven al hun kracht bewezen. In 2003 was de Liberiaanse Leymah Gbowee vastberaden de burgeroorlog in haar land een halt toe te roepen. Ook zij riep alle vrouwen in het land op de bedpret een halt te roepen met een wapenstilstand tot gevolg. Gbowee won een Nobelprijs voor de vrede en hielp het land zelfs aan de eerste vrouwelijke president van Afrika: Ellen-Johnson-Sirleaf.

Bossnapping

Als je staakt, doe het dan fatsoenlijk. Met die filosofie in het achterhoofd besloot menige Franse vakbond begin deze eeuw hun baas op te sluiten in zijn kanter. Het concept was simpel: niemand verliet de kamer voor er een akkoord op tafel lag. En dat werkte: in het leeuwendeel van de zaken bereikten de stakers en de directie na enkele uren onderhandelen al consensus.

In 2009 stak president Sarkozy echter een stok in de wielen van de Franse stakers. “Wij zijn een wetstaat. Ik kan zulke zaken niet toestaan”, klonk het toen sterk waarna een officieel verbod zich opdrong. Toch sympathiseerde de meerderheid van het Franse volk steeds met de kidnappers. Hun stevige aanpak zorgde ervoor dat de impact op de bevolking en de economie beperkt bleef. De bazen werden ook steeds goed verzorgd. Bij een bossnapping in het bedrijf 3M in Pithiviers werd zelfs een portie mosselen en frieten aangehaald voor de vastgehouden man.

De kracht van gratis

Geen staking zo hinderlijk als die van het openbaar vervoer. Je mist er je afspraken door met de nodige frustraties aan de halte of op het perron tot gevolg. In Okayama, Japan kozen buschauffeurs in mei dit jaar voor een andere aanpak. Net als op elke andere dag pikten ze met een glimlach de passagiers op aan hun halte. Het addertje onder het gras: ze lieten de passagiers niet betalen voor hun ticket. Zo kwam er geen euro in het laatje bij het busbedrijf, maar raakte iedereen wel netjes op zijn bestemming.

Dombo’s stakende circus

Ook in de droomfabriek van Walt Disney is er soms onrust. In 1941, halverwege de creatie van animatiefilm Dombo, legden de tekenaars abrupt het werk neer. De lonen waren te laag en de vakbond had te weinig inspraak in het bedrijf. De actie zou vijf weken aanslepen waarin er geen olifantje op papier gezet werd. Toen Walt uiteindelijk toch inging op hun eisen, werkten de animatoren de film pas af.

Wie vandaag naar Dombo kijkt, kan nog een souvenir van die bewogen vijf weken vinden. Het moment waarop de clowns het werk neerleggen en “naar de baas stappen voor opslag” is een kleine knipoog van de makers. Het uiterlijk van de clowns zou zelfs gebaseerd zijn op de aanvoerders van de protestactie.