Seksisme of gewoon grappig? Hotel krijgt kritiek voor deze toiletdeuren TK

13 februari 2018

17u58

Bron: Metro.co.uk 0 Bizar Op de meeste openbare plaatsen worden de faciliteiten verdeeld in mannen- en vrouwentoiletten. Bij Pentra Hotels vonden ze de standaard pictogrammen echter maar saai en maken ze het onderscheid met een ludiek bedoelde tekening. Die valt echter niet bij iedereen in goede aarde.

Op de deur van de mannentoiletten denkt het pictogram aan voetbal, bij de vrouwen is dat shoppen. Een onschuldig grapje? Niet iedereen denkt daar zo over. De hotelketen krijgt heel wat kritiek online; velen bestempelen de deuren als seksistisch. "Zitten jullie vast in de jaren '50?", aldus ene Molly Bennett. "Ik ben een vrouw die van voetbal houdt. Het is me niet duidelijk welke deur ik moet gebruiken. Het is niet aanvaardbaar om dit op je deuren te hebben."

En wat denk jij van de deuren? Misplaatst? Of gewoon een onschuldige grap?

Poll Vind jij deze toiletdeuren erover? Ja, dit is heel seksistisch en beledigend

Nee, het is een grapje en ze doen er niemand kwaad mee Ja, dit is heel seksistisch en beledigend 4%

Nee, het is een grapje en ze doen er niemand kwaad mee 96%