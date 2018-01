Seks, valium, oude mannen en véél geld: 'zwarte weduwe van de Azurenkust' voor de rechter EB

11u55

Bron: France Inter 4 RV Patricia Dagorn (57) in betere tijden. Bizar Een leven vol grote sier: dat was de grote droom van Patricia Dagorn. Om die droom te realiseren, spinde de 57-jarige vrouw een web waar minstens 20 oudere mannen in verstrikt raakten. Twee van hen lieten hier het leven bij. Vandaag verschijnt de 'zwarte weduwe van de Azurenkust' voor het assisenhof in het Zuid-Franse Nice. Zij riskeert levenslang.

In april 2013 werd Patricia Dagorn al veroordeeld tot 5 jaar cel voor diefstal en oplichting ten nadele van een gepensioneerde professor Economie. Een jaar eerder had Dagorn de man, toen 88 jaar en weduwnaar, benaderd. Hij gaf haar onderdak in zijn appartement in Annemasse. In ruil verleende Dagorn de man seksuele diensten.

Patricia Dagorn verblijft amper drie dagen bij de rijpe tachtiger als zij probeert hem 215.000 euro afhandig te maken. Ze heeft de bejaarde man een grote dosis valium toegediend en probeert hem een document te doen ondertekenen waarbij hij haar due grote geldsom schenkt. De man weigert. Hij dondert uit zijn bed en raakt hiebrij gewond. De tachtiger wordt opgenomen in ziekenhuis nadat zijn dochter de hulpdiensten alarmeert. Zij had 24 uur niets gehoord van haar vader.

Lichtje bij de speurders

Dit voorval zet de speurders aan het denken. Zij leggen de link met twee onopgehelderde verdachte overlijdens uit 2011 in de omgeving van Nice. Een eerste is dat van een 85-jarige man die dood werd aangetroffen in zijn bad. Diezelfde dag inde Patricia Dagorn een cheque van 21.000 euro, ondertekend door de overledene.

Het andere lijk, dat van een 66-jarige dakloze, wordt aangetroffen in een hotelkamer. Bij de lijkschouwing worden in bloed valium en alcohol gevonden.

Twintigtal prooien

In totaal zou Patricia Dagorn in de jaren 2011 en 2012 geprobeerd hebben een twintigtal oudere mannen in haar web te vangen. Veelal deed ze alsof ze voor een huwelijksbureau werkte. Twee van haar 'prooien' hebben zich burgerlijke partij gesteld en zullen getuigehn op het assisenproces dat vandaag begint.

De beschuldigde ontkent intussen alles wat haar ten laste wordt gelegd. "Mijn cliënte vraagt niet liever dan haar verhaal te kunnen doen in de rechtbank", zegt Cédric Huissoud, een van haar advocaten.

Zoon

Hoe ook, Patricia Dagorn lijkt verblind door het geld. "Ze is geobsedeerd door de centen", zegt haar zoon Guilhem in een programma op de Franse zender TF1. Guilhem, het dient gezegd, leeft echter in onmin met zijn moeder. "Van zo lang ik haar ken, is ze behekst door het geld. In al die 'relaties' die ze had met die oudere mannen was er nooit sprake van liefde".

In datzelfde tv-programma beweert advocaat Huissoud dat zijn cliënte nooit uit was op geldgewin. "De 21.000 euro van haar eerste 'slachtoffer' diende om een juwelenzaak op poten te zetten. Haar tweede zogenaamde slachtoffer bezat geen rooie duit".