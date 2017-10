Schuilt er een Stef of Dany in Tom Boonen? 11u40

Bron: vtmnieuws.be 0

Schuilt er een nieuwsanker in ex-wielrenner Tom Boonen? Boonen was gisteren op bezoek bij VTM NIEUWS voor de voorstelling van het nieuwe boek van wielerjournalist Merijn Casteleyn over hem. Hij mocht ook even op de ankerstoel zitten.



Tijdens een rechtstreeks gesprek in het VTM NIEUWS om 19 uur vroeg Merijn Boonen of een job op de redactie iets voor hem zou zijn. "Doe mij een aanbod, ik sta voor alles open", zei Boonen daarover.



Een paar uur daarvoor had Boonen al op de stoel van nieuwsanker Stef Wauters gezeten. "Dat had ik wel een foto van willen zien", zei Stef Wauters. Gelukkig was er ook een cameraploeg van VTM NIEUWS bij...