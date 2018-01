Schrikbarende 'alienhaaien' gevangen voor kust van Taiwan EB

Bron: The Independent 9 Taiwan Fisheries Research Institute De adderlantaarnhaai wordt ook wel 'alienhaai' genoemd omwille van de gelijkenis met het buitenaardse monster uit de Alien-films. Bizar Een team onderzoekers van het Taiwanese Instituut voor Visserij heeft vijf exemplaren van de zeldzame adderlantaarnhaai opgevist. Zij deden hun wonderbaarlijke vangst op 350 meter diepte in de wateren voor de kust van de stad Taitung. En het moet gezegd: de diertjes zien er niet bepaald lieftallig uit.

Van de vijf exemplaren die in Taiwan werden gevangen, konden de marinebiologen er één in leven houden in een bad met water met een temperatuur van 10°C. Na amper een dag was ook deze haai echter ook gestorven.

De adderlantaarnhaai wordt ook wel 'alienhaai' genoemd omwille van de gelijkenis met het buitenaardse monster uit de Alien-films. De dieren hebben lichtgevende vlekken op hun buik en hebben 'uitschuifbare' kaken waarmee ze hun prooien verschalken.

De haaien leven op zo'n 300 diepte in de Stille Oceaan en voeden zich met schaaldieren en vissen. Die doorboren ze met hun vlijmscherpe tanden om ze vervolgens in hun geheel binnen te zwelgen. De soort werd tot dusver enkl waargenomen in de wateren van Taiwan, Japan en Hawaï.

De adderlantaarnhaai (Trigonognathus kabeyai) is een vissensoort uit de familie van de doornhaaien. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst in 1990 geldig gepubliceerd door Fumio Oe en Kenji Mochizuki in het Japanse Journal of Ichthyology.

