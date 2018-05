Schrijfster kende totaal niets van poker, deed research voor haar boek en won in 1 jaar al 200.000 dollar Joeri Vlemings

04 mei 2018

16u33

De Amerikaanse journaliste en schrijfster Maria Konnikova wist niet eens hoeveel kaarten er in een spel zaten, toen ze een jaar geleden aan de research begon voor haar nieuwe boek over pokeren. Dat weet ze inmiddels maar al te goed. Konnikova bekwaamde zich zodanig in het pokerspel dat ze van haar voorschot van 5.000 dollar al meer dan 200.000 dollar maakte.

'The Biggest Bluff' is de titel van haar nieuwe boek. Het zou gaan over hoe je pokerskills kan gebruiken om "betere beslissingen" te nemen in het dagelijkse leven. Maar Konnikova, journaliste bij de New Yorker, besloot de publicatie uit te stellen. Reden: ze werd zelf zo goed in het pokerspel dat ze grote toernooien begon te winnen. Intussen kon ze al meer dan 200.000 dollar (168.000 euro) bijschrijven op haar bankrekening. Ze kreeg dan ook hulp van onder meer pokerlegendes Erik Seidel, Jason Koon en Isaac Haxton.

Konnikova, tevens doctor in de psychologie, tweette over haar succes: "Oh, ik ben zeker lang niet de eerste auteur die poker speelt! Maar voor zover ik weet, ben ik wel de eerste die binnen het jaar ging van niet weten hoeveel kaarten er in een kaartspel zitten naar het winnen van een groot toernooi." Konnikova verwees daarmee naar het toernooi PokerStars Caribbean Adventure met maar liefst 230 spelers onder wie enkele grote namen van profs. Daar kaapte ze in januari 84.600 dollar (71.000 euro) aan prijzengeld weg.

Misschien nóg belangrijker dan dat mooie bedrag is dat ze als winnares nu ook mag meedoen aan het PokerStars No-Limit Hold’em-Championship begin volgend jaar op de Bahama's. Daarvoor wil Maria Konnikova "in vorm" blijven. Meteen de reden waarom haar boek nu maar even moet wachten.

Oh I’m certainly far from the first writer to play poker! But as far as I know, I am the first to go from@not knowing the number of cards in a deck to winning a major title within one year :). Maria Konnikova(@ mkonnikova) link

"Ik had al lang een eerste versie moeten doorsturen", zegt ze aan de New York Post vanuit Monte Carlo, waar ze aan een ander toernooi deelneemt. "Ik had nooit kunnen voorspellen dat ik zou staan waar ik nu sta. Ik begon aan dit project met een totaal gebrek aan achtergrond."

Toch is pokeren niet wat ze wil blijven doen, ook al heeft ze het best wel naar haar zin. Ze is van plan haar gewone job weer op te pikken. "Ik wil het schrijven niet opgeven. Ik ga er helemaal voor, maar uiteindelijk is het wel voor mijn boek. Een mogelijk scenario in de toekomst is dat ik nog altijd schrijf én professioneel poker speel. Waarom zou ik de twee niet combineren?"

Het verhaal van Konnikova doet denken aan dat van Victoria Coren Mitchell, columniste bij The Observer. Ook zij klom op van een relatief onbekende speelster tot de eerste vrouw die de European Poker Tour won. Dat was in 2006.

'The Biggest Bluff' is nu voorzien voor de zomer of de herfst van 2019.