Schotse winnaar EuroMillions jaagde er meer dan 40 miljoen euro in 8 jaar door Joeri Vlemings

21 september 2020

12u08

Bron: Daily Record 0 Bizar Maar liefst 176 miljoen euro was de duizelingwekkende jackpot die Colin Weir en zijn echtgenote Christine in 2011 met EuroMillions binnenhaalden. Een record op dat moment. Vorig jaar in december overleed Colin op 71-jarige leeftijd. Hij had een kwart van zijn gewonnen fortuin er in amper acht jaar tijd doorgejaagd, aan een tempo van 110.000 euro per week.

Colin Weir stierf eind vorig jaar aan de gevolgen van bloedvergiftiging en acuut nierfalen. Vanuit zijn graf trakteerde de Schot in februari zijn vrienden nog op een luxueus feest met alles erop en eraan in het Trump Turnberry Hotel.



De voormalige cameraman had dan al heel wat van zijn lottowinst opgemaakt. “Een hele prestatie om 40 miljoen te spenderen in acht jaar tijd”, reageert een financieel expert in de Schotse tabloid Daily Record. Weir besteedde het geld onder meer aan auto’s en aan zijn favoriete voetbalploeg Partick Thistle, waar hij zich voor 55 procent van de aandelen inkocht. Ook zijn vrienden mochten delen in het financiële geluk, net als verscheidene goede doelen. De twee kinderen die hij met Christine Weir had, Carly (32) en Jamie (30), kregen eveneens een deel van de koek. Na een huwelijk van 38 jaar was hij vorige zomer officieel van Christine gescheiden.

Weir bezat voor ruim 230.000 euro aan juwelen, meubelen en kunstwerken. In zijn garage stonden een Bentley Arnage, een Jaguar F-Pace SUV, een Mercedes E Class Estate en een Mercedes V Class, samen goed voor 106.000 euro. Hij woonde in een optrekje met zeezicht in het Schotse Ayr ter waarde van 1,2 miljoen euro. Dat had hij in juni 2018 gekocht, nadat zijn huwelijk op de klippen was gelopen.

Zijn ex Christine, een voormalige verpleegster in een psychiatrische instelling, schonk hij Frognal House nabij Troon, op 15 km van Ayr. Die exclusieve woonst van 3,8 miljoen euro hadden Colin en Christine Weir nog samen als koppel gekocht na een bezichtiging van amper tien minuten. Vorig jaar verkocht Christine Weir het zwaar onder de marktprijs. Ze vroeg ‘maar’ 2,45 miljoen euro.