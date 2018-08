Schotse ontdekt op Facebook dat haar vermiste man 7.200 km verder in het huwelijk is getreden met zijn geheim Amerikaans internetliefje mvdb

15 augustus 2018

19u23

Bron: Scottish Sun 0 Bizar Een Schot die door zijn vrouw als vermist werd opgegeven, is enkele dagen later meer dan 7.200 kilometer verder veilig en wel opgedoken in de Amerikaanse staat Utah. Behanger Malcolm McGregor (38) nam een vlucht naar de VS om er te trouwen met zijn geheime liefje (35) die hij had leren kennen op Facebook.

Zijn compleet verraste vrouw Cheryl Cowie (37) wist van niets en zag foto's van het pasgehuwde koppel op de sociale media opduiken.

Malcolm en Cheryl zijn al 27 jaar - sinds hun prille tienerjaren - een koppel. Ze hebben twee kinderen. De man verklaarde op 20 juli aan zijn vrouw dat hij "voor een paar dagen" een familielid zou bezoeken in Kilmarnock, een dikke vijftig kilometer van hun woonplaats, het Schotse Motherwell.

De man keerde op 23 juli niet terug. De ongeruste Cheryl schakelde hierop de politie in. De speurders troffen Malcolms auto aan bij het huis van zijn zus, maar stopten nog dezelfde dag het onderzoek naar de verdwijning. Malcolm had de politie zelf gecontacteerd en meldde veilig en wel te zijn. Nog dezelfde dag verschenen er op Facebook foto's waaruit bleek dat Malcolm in Utah, de Amerikaanse staat waar het grootst aantal mormonen wonen, in het huwelijk was getreden met Bell Valek.

Een kennis van Malcolm verklaarde aan The Scottish Sun dat de twee mogelijk al twee jaar lang via Facebook contact met elkaar hadden. Hij gebruikte hier vermoedelijk een ander profiel voor. Malcolm en de mormoonse Bell zagen elkaar in de dagen voor hun huwelijk wellicht voor het eerst.

"Amerikaans nummer"

Cheryl zou Malcolm ooit hebben geconfronteerd met een berichtje op zijn gsm, waarin "ik mis je lieveling" stond. De afzender was een Amerikaans nummer. "Fout nummer", zou de behanger toen hebben geantwoord. Een tienerdochter van Bell meldde in juni op Facebook dat haar paspoort in orde was. Op de vraag waar ze naartoe ging, antwoordde ze: "Schotland". Emigreren Bell en haar kinderen naar Schotland? De Britse pers probeert meer duidelijkheid te verkrijgen, maar Cheryl, Malcolm en Bell hullen zich in stilzwijgen.