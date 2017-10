Schot onder vuur na halloweenoutfit als vermiste Madeleine McCann Tom Tates

12u45

Bron: AD.nl 0 Twitter Bizar Een man uit de Schotse stad Dundee is internationaal onder vuur komen te liggen, omdat hij zich met Halloween heeft uitgedost als de nog altijd vermiste Madeleine McCann.

Daniel Gearie (25) twitterde zaterdag een foto waarop hij te zien was met een blonde pruik en een blauw Everton-voetbalshirt. Naast het kiekje zette hij een afbeelding van Madeleine (3), die op 3 mei 2007 spoorloos verdween uit de slaapkamer van een appartement in Portugal. Madeleine draagt op de door de ouders vrijgegeven opsporingsfoto eveneens een blauw Everton-shirt.

Er ontstond een golf van kritiek nadat Gearie zijn bericht via Twitter de wereld in had gestuurd. Ook Kate en Gerry McCann, de ouders van de Britse Madeleine, kwamen via een woordvoerder met een korte reactie. Het stel onthoudt zich van commentaar, omdat het in hun ogen gaat om een beledigende en ondoordachte uiting die geen enkel weerwoord waard is.



De man, die de gewraakte tweet inmiddels heeft verwijderd, is diep door het stof gegaan. In een officiële reactie stelt hij de 'lading shit' die hij over zich heen kreeg te hebben verdiend. "Ik heb de domste keuze van mijn leven gemaakt door me te verkleden als Madeleine'', benadrukt hij. "Ik schaam me diep voor mijn gedrag en bied excuses aan iedereen aan die ik heb beledigd of pijn gedaan.''cVolgens Gearie kreeg niet alleen hij, maar ook zijn familie kritiek op zijn Madeleine-kostuum. "Ik ben verantwoordelijk voor deze actie en hoop dat iedereen me ooit kan vergeven.''

Zelfreflectie

De man zegt 'er erg mee te zitten'. "Dit is een goed moment voor zelfreflectie over hoe ik in de toekomst een beter persoon kan worden.'' Op Twitter zijn de door volgers gekopieerde foto's nog te zien en de reacties gaan dus door. Zo schrijft iemand de outfit van de Schot 'ronduit ziekelijk' te vinden. Een ander: "Schokkend om op deze manier ouders die al tien jaar hun kind moeten missen te bespotten."

De ouders van Madeleine waren op 3 mei 2007 met een paar vrienden uit eten in de tapasbar van het Portugese vakantiecomplex. Ze lieten hun drie kinderen – de destijds 3-jarige Madeleine en een jongere tweeling (toen 1 jaar oud) – in het appartement slapen. Ze dachten dat dit geen kwaad kon.

De ouders, Gerry en Kate McCann, gingen regelmatig kijken. De eerste keer ging vader McCann. Toen was er nog niets aan de hand. De tweede keer ging een vriend kijken. Hij gaf aan dat alles in orde was, maar hij bleek achteraf alleen Amelie en Sean, het broertje en zusje van Madeleine, te hebben gezien. Toen moeder Kate voor de derde keer ging controleren, was er geen spoor van Madeleine. Sindsdien heeft de zaak internationale media-aandacht gekregen.

Absolutely sick: Halloween reveller slammed after he dresses up as Madeleine McCann - https://t.co/SavwolkLlo pic.twitter.com/bdEp1A4GUv TheLiberal.ie(@ TheLiberal_ie) link