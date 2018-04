School wil al op vrijdagmiddag deuren sluiten "om leraars te laten uitrusten", ouders reageren misnoegd Sven Van Malderen

26 april 2018

18u12

Bron: Daventry Express/The Sun 11 Bizar Opmerkelijk voorstel van een Britse basisschool: laat ons voortaan op vrijdag al om 13.15 uur met de lessen stoppen, oftewel twee uur vroeger dan nu het geval is. Op die manier kunnen de leerkrachten wat meer op adem komen. De ouders van de studenten verslikten zich haast in hun koffie toen ze de brief onder ogen kregen.

De motivatie van de Ashby Fields-school in Daventry valt nog enigszins te begrijpen. "Goed opgeleide onderwijzers vinden is tegenwoordig een groot probleem geworden. Dat komt door de hoge werkdruk die ze ervaren: sommigen werken gemiddeld zestig uur per week, tijdens hun vakantie zijn ze al druk bezig met allerlei voorbereidingen. Het tempo is te hoog geworden, het gezonde evenwicht tussen werk en privéleven is volledig zoek. Uiteindelijk geven ze hun ontslag, hoe groot hun liefde voor het vak ook is." De oplossing? Niet langer 27,5 uur per week lesgeven, maar twee uur minder.

Die boodschap schiet bij de ouders echter in het verkeerde keelgat. Volgens hen is het slechts een goedkoop excuus om niet te moeten werken. "Hoe moeten ouders die elke dag plichtsgetrouw hun job vervullen dat opvangen?", aldus Kelly Holmes. "Op deze manier gaan we nog extra moeten betalen voor de kinderopvang. En wie zegt dat daar genoeg plaatsen zijn? Onze kinderen zullen in totaal ook veertien dagen les missen. Wat betekent dat voor hun niveau? Die leerkrachten hebben al zo veel schoolvakanties en feestdagen, ze doen op dat vlak beter dan ons."

"Belachelijk"

Ook een van de vaders vindt het voorstel meer dan een brug te ver. "Ik zou het nog kunnen begrijpen als ze die tijd zouden gebruiken om hun lessen beter voor te bereiden, maar dat is duidelijk niet de bedoeling. De boodschap luidt: onze leraars hebben meer tijd nodig om zich te ontspannen. Belachelijk gewoon. Wij als ouders werken even hard, maar wij hebben meestal niet zo veel vakantie. Dat ze eens een echte job proberen, dan zouden ze weten hoe gelukkig ze zijn."

Gisteren mochten de ouders op de school zelf hun bedenkingen komen spuien, goede raad was ook altijd welkom. Vandaag wordt op basis van die feedback beslist of het plan verder uitgewerkt zal worden.