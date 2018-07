Schol! 6.000 bijgelovigen willen ‘water’ uit sarcofaag opdrinken Arne Adriaenssens

21 juli 2018

15u18

Bron: The Verge 12 Bizar De 'schat' in de Egyptische sarcofaag die gisteren geopend werd, bleek niets meer dan een aantal botten in een stinkend bad van rood vocht. Toch willen bijna 6.000 mensen die kuip nu leegdrinken. Al is dat waarschijnlijk geen erg gezond idee.

Nadat enkele bouwvakkers in Alexandrië twee weken geleden een 2000 jaar oude sarcofaag ontdekte, hoopte geschiedkundigen wereldwijd op een verloren gewaande schat die de geschiedenis op zijn kop zou zetten.

De teleurstelling was groot toen het deksel gisteren gelicht werd en er enkel drie mummies in 'zeer slechte conditie' in te vinden waren. Ze dreven in een flink bad roodbruin ‘water’ die een ondragelijke stank vrijgaf. De site moest ontruimd worden omdat de walm zo indringend was.



Toch willen enkele bijgelovige internetgebruikers het goedje nu opdrinken. Een zekere Innes McKendrick startte een petitie op change.org om de vloeistof samen naar binnen te werken. Al bijna 6.000 dorstigen ondertekenden het document.

Drinken met koolzuur

De reden voor het bijzondere drankfestijn is een vloek die op de sarcofaag zou rusten. Tijdens de afgelopen 2 weken was het aantal onheilsprofeten die de kist dicht wilde laten niet meer te tellen. In navolging van de vloek van Toetanchamon vreesden ze ook met de opening van dit graf enkele demonen op de wereld los te laten.

Innes wil koolzuur aan het water toevoegen om het drinken ervan zo aangenaam mogelijk te maken. Als een grote groep samen de vloeistof naar binnen werkt, zou de kracht van de mummie over ieder van hen verspreid zitten en zou hij dus geen schade meer kunnen berokkenen.

Al zou het drinken van het mummie-water zelf wel eens heel wat tegenspoed kunnen creëren. Na het vocht aan een grondig onderzoek te hebben onderworpen, blijkt het niets meer dan rioolwater te zijn. Door de jaren heen zouhet afval van de drukke stad langzaam door de spleetjes van de sarcofaag zijn gesijpeld met alle gevolgen van dien. Wie een slok van het water neemt, drinkt dus gewoon eeuwenoude uitwerpselen. Schol!