Scheet doet stof opwaaien: 23 Berlijnse politieagenten 17 uur in de weer wegens geval van flatulentie 01u53

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung, B.Z. 0 Thinkstock Bizar Dat 23 Berlijnse politieagenten 17 uur van hun tijd hebben gewijd aan een scheet, blijkt uit het officiële antwoord van de Duitse Senaat op een vraag van parlementslid Sebastian Schlüsselburg van Die Linke. Schlüsselburg was nieuwsgierig naar de behandeling van een merkwaardig voorval van vorig jaar waarbij een scheet in het verkeerde keelgat van een politieagent was geschoten.

Vorige maand verscheen de Berlijnse Christopher S. voor de rechtbank. Hij stond terecht voor "het beledigen en het krenken van de eer van een politieagente door flatulentie". Wat was er precies gebeurd?



Bij een identiteitscontrole in 2016 in een alternatieve buurt van Berlijn had de extreemlinkse Christopher S. op een vraag van een politieagente geantwoord met een scheet. De verantwoordelijke van de politie-eenheid liet dat niet toe en diende een klacht in. Hij kreeg een straf opgelegd van 900 euro.



Christopher S,. die het niet eens was met de onwaardige omstandigheden van de politiecontrole, wou dat geld niet betalen en tekende bezwaar aan. "De controle duurde vijfenveertig minuten, vond plaats in de barre koude en ging gepaard met verbale agressie vanwege de ordediensten", aldus de "dader".



In september van dit jaar kwam de zaak voor en de rechter besliste er niet veel gehoor aan te geven. Na luttele minuten was de zaak verworpen.



De Senaat schaart zich achter de aanpak van de politie. Moesten ze niets hebben gedaan, zou het slachtoffer niet meer de mogelijkheid hebben gehad iets tegen de belediging te doen. Door de zaak consequent aan te pakken, zijn ze er volgens het officiële antwoord in geslaagd, de onrechtvaardigheid van zijn daad aan te tonen.