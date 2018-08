Satanische Tempel onthult groot beeld van Baphomet naast monument tien geboden sam

18 augustus 2018

07u24

Bron: HuffPost 0 A Satanic Monument Was Briefly (But Gloriously) Unveiled Outside the AR Capitol https://t.co/txAYV5R4z2 pic.twitter.com/uZbkEoynsf Hemant Mehta(@ hemantmehta) link Bizar De Satanische Tempel veroorzaakt ophef in de Verenigde Staten door met een groot standbeeld van De Satanische Tempel veroorzaakt ophef in de Verenigde Staten door met een groot standbeeld van Baphomet actie te voeren bij een overheidsgebouw in Arkansas. Dat is een gevleugelde afgod met een bokkenhoofd, een vrouwenlichaam en hoeven.

Met de actie protesteren zo'n 150 de leden van de Satanische Tempel dat bij het Capitool in Little Rock een monument met de tien geboden staat op overheidsgrond. Dat is een religieus symbool, en dat gaat in tegen de scheiding van Kerk en staat. In mei stapten de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging namens vier vrouwen uit Arkansas naar de rechter om het monument te verwijderen omdat het in strijd zou zijn met het Eerste Amendement, dat godsdienstvrijheid garandeert voor iedereen.

Ook de actievoerders willen het monument weg, of vragen dat het vergezeld wordt van hun eigen beeld. Ze doen wel wat water in de wijn: hun Baphomet heeft geen traditionele borsten. In de plaats staan twee lachende kinderen aan zijn zijde.

NOW: The Satanic Temple is rallying around their Baphomet statue at the Arkansas State Capitol. #arnews #arpx pic.twitter.com/AgO4CESKMq Marine Glisovic KATV(@ KATVMarine) link

Omstreden

Het monument van de tien geboden werd vorig jaar stilletjes opgericht. Minder dan 24 uur na de plaatsing vernielde een man het al door er met zijn wagen tegen te botsen, waarna het eerder dit jaar werd vervangen door een tweede versie met betonnen omheiningen.

Een Baphomet naast het beeld van de tien geboden zal echter niet voor morgen zijn, wegens een wet uit 2017 die wetgevende steun vereist vooraleer de plaatsing van een nieuw monument in overweging wordt genomen.

Baphomet has arrived. #hailsatan pic.twitter.com/d83uJl43xQ Sadie Satanas(@ SadieSatanas) link

Satan

De leden van Satanische Tempel aanbidden trouwens geen enkele godheid en beschouwen zichzelf als 'medelevende' humanisten die geloven in wetenschap. De missie van de organisatie is om goedheid en empathie onder alle mensen aan te moedigen, tiranniek gezag verwerpen en pleiten voor gezond verstand en gerechtigheid", staat op hun website. Ze komen op voor bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen rond abortus. Hun acties zijn meestal tongue-in-cheek, zoals nu ook weer blijkt uit de kinderen naast de beeld van Baphomet.

Een dag voordien voerden tegenstanders van de Satanische Tempel ook actie met borden als 'blasfemie is geen vrijheid van meningsuiting', 'Satan heeft GEEN rechten' en 'claxonneer voor Jezus'.

Everybody is getting excited for our rally tomorrow in Little Rock! pic.twitter.com/dxnxqkcz6Q Lucien Greaves(@ LucienGreaves) link